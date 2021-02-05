Белорусы продолжают брать кредиты на жильё. Государство помогло погасить долги более чем на 900 миллионов

Новости Беларуси. Задолженность белорусов перед банками по потребительским кредитам снижается, а по кредитам на недвижимость – растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенью банки ужесточали условия выдачи кредитов как для физлиц, так и для юрлиц. Это было связано в том числе с нехваткой ликвидности. А вот объем кредитов на недвижимость прирастает каждый месяц.