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Белорусы продолжают брать кредиты на жильё. Государство помогло погасить долги более чем на 900 миллионов

05 февраля 2021 15:40
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Новости Беларуси. Задолженность белорусов перед банками по потребительским кредитам снижается, а по кредитам на недвижимость – растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенью банки ужесточали условия выдачи кредитов как для физлиц, так и для юрлиц. Это было связано в том числе с нехваткой ликвидности. А вот объем кредитов на недвижимость прирастает каждый месяц.

Белорусы продолжают брать кредиты на жильё. Государство помогло погасить долги более чем на 900 миллионов-1

Несмотря на имеющиеся сложности, кредитование жилья в стране развивается и открывает новые возможности. По итогам 2020 года один из крупнейших банков страны увеличил долю на рынке кредитования недвижимости до 66 %.

Белорусы продолжают брать кредиты на жильё. Государство помогло погасить долги более чем на 900 миллионов-4

В рамках указа № 240 было заключено более 15 тысяч договоров на более 900 миллионов рублей. Этот документ дает право на получение субсидии от государства на погашение основного долга и части процентов определенным категориям граждан. Среди них и многодетные семьи, для которых указ – хорошая возможность обзавестись собственным жильем.

В свое время указ позволил не только сохранить господдержку для многих категорий очередников, но и активнее вовлечь свободные средства коммерческих банков.

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# Кредиты Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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