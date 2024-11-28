Футбол. Женская молодёжка Беларуси разгромила команду Молдовы

Владимир Шиндиков, главный тренер женской молодежной сборной Беларуси по футболу:

Большое количество моментов. Единственное, разочаровывает, что реализация хромает. В первом тайме уже результат такой должен был быть. Я это и требовал от девчонок, но как есть. Надеюсь, все наши голы будут в следующих играх. Все-таки непростые соперники, там уже будет тяжелее. Поэтому будем настраивать, анализировать и готовиться к следующей игре.

Следующий матч наши футболистки проведут 30 ноября против команды Черногории.