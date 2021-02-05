Новости экономики за 05.02.2021

Новости Беларуси. Как изменился рынок кредитования строительства жилья? Когда в ЕАЭС появится единый сервис поиска работы и можно ли уже купить билет на поезд в российском направлении? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности смотрите в видеоматериале. ЕДИНЫЙ СЕРВИС ПОИСКА РАБОТЫ В СТРАНАХ ЕАЭС МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В 2022 ГОДУ

Единый сервис поиска работы в странах ЕАЭС может появиться в 2022 году. Это мобильное приложение, которым можно воспользоваться, чтобы найти вакантные места, оформить необходимые документы, в том числе и медицинскую страховку. Это также поможет с выбором жилья. За единым фасадом мобильного приложения будут находиться национальные системы миграционных цифровых сервисов стран-участниц ЕАЭС. Благодаря приложению можно будет решить до переезда почти все вопросы, связанные с пребыванием и работой, не прибегая к услугам порой недобросовестных посредников. Белорусы продолжают брать кредиты на жильё. Государство помогло погасить долги более чем на 900 миллионов ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕТ УДВОИТЬ ПРОЕКТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ К 2026 ГОДУ

Евразийский банк развития планирует удвоить проектный портфель, нарастив его до 10 миллиардов долларов. В ходе разработки новой пятилетней стратегии ЕАБР намерен усилить свою роль как основного механизма интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе и способствовать повышению экспортного потенциала стран-участниц. За 2020 год инвестиционный портфель вырос на 2,2 % до 4,5 миллиардов долларов, было подписано 14 новых соглашений по инвестиционным проектам. БЖД ОТКРЫЛА ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА В СООБЩЕНИИ С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ