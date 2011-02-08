Белорусское пиво в Литве — самое любимое и раскупаемое

Индийцы с помощью белорусских тракторов настолько увеличили производство зерна, что даже отказались от его импорта. Автобусы МАЗ в Румынии занимают ¾ рынка городских автобусов. А в мировом производстве карьерных самосвалов доля Беларуси — около 30%. И это лишь некоторые факты из белорусских экспортных реалий.

Порой мы сами, возможно, недооцениваем наши товары, которые за рубежом пользуются бешеным спросом. Их подделывают, их уважают за качество, их раскупают, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

То, что сами литовцы «самым тем» теперь называют именно белорусское пиво, для литовских производителей недавно стало настоящим открытием. Пока покупатель в обычном магазине выбирает из белорусских сортов и марок — а их тут не одна и не две — продавец констатирует: у этого пива как раз вкус пива, а цена не завышена. Наш пенный напиток при экспорте в Литву имеет заметное преимущество, ведь налог ЕС на импорт из третьих стран сегодня составляет 0%. В итоге общий показатель экспорта белорусского пива в 2010 вырос в 2,5 раза.

Сергей Курносов, продавец (Литва):

У нас на самом деле большинство пива — белорусское. Оно больше всего уходит, многие такое любят, поскольку в магазинах у нас литовское — кому оно надо!? По белорусскому все соскучились, тем более что многие любят Беларусь.

Впрочем, поле для экспортной деятельности все еще широкое и воевать на нем нужно в том числе и брендами. Экономист Сергей Чалый приводит пример — о поставках молочной продукции в Россию.

Сергей Чалый, экономист:

За этой продукцией закрепился имидж, что она натуральная, то же самое касается и мясной продукции. Но при этом никаких отечественных брендов в России не знают. Там предпочитают фактически сырье, то есть само питьевое молоко вместо, например, сыров или творога. То есть доброе имя есть, но вот бренды, которые создавали бы добавленную стоимость, которые увеличили бы привлекательность и, соответственно, прибыльность этих поставок, я думаю, пока еще не готовы

Наше белье, изделия из стекла и даже детали под маркой «Белаз» в мире зачастую подделывают. И это доказанные факты. У стеклозаводов и фабрик проблем от этого, конечно, прибавляется, но ведь если вас подделывают, значит, это кому-то нужно.

Жители Украины:

Белорусская косметика, белорусские товары, белорусские ткани, белорусский трикотаж — это самое лучшее, что есть в Беларуси.

Майонез, колбаса вкусные.

Белорусское белье — бесподобное! Кроме того, белорусская косметика отличается качеством.

В 2010 Беларусь экспортировала товары в 146 стран мира. Наши традиционные партнеры — Россия, Украина, Нидерланды, Германия и Китай. Постепенно в этих странах открываются белорусские торговые дома — центры, в которых все наше — от сока до гвоздей.

А вот о гвоздях в переносном смысле — в виде бюрократии — на высшем уровне немало говорили еще в прошлом году. Президент Александр Лукашенко тогда привел самый яркий пример, когда армянский бизнесмен построил в Ереване торговый дом-конфету, а вот реальной продукции ждал без году неделю. Белорусские чиновники все это время занимались перепиской. Но теперь, когда впереди у страны открытие подобных домов в Туркменистане и Венесуэле, глобальные планы по развитию экспорта на старые грабли, судя по всему, наступить не дадут, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».