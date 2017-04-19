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Белорусско-чешский бизнес-форум стартует 19 апреля в Бресте

19 апреля 2017 06:03
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Новости Беларуси. 19 апреля в Бресте стартует белорусско-чешский бизнес-форум. В нем примут участие более 50 представителей деловых кругов нашей страны. Инвестиционный потенциал Беларуси они обсудят с топ-менеджерами из 6 чешских городов, в том числе и Праги.

В центре внимания бизнесменов – вопросы взаимодействия в строительной и нефтехимической отраслях, сферах информационных технологий, энергетики, производства и реализации хрусталя. В том числе во время визита чешской делегации запланированы встречи ее представителей с руководителями крупных предприятий Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Чехия

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