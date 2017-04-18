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35 тысяч депозитных счетов на семейный капитал уже открыто в крупнейшем банке страны

18 апреля 2017 16:43
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Новости Беларуси. Речь идет о 350 миллионах долларов  государственной поддержки. 10 тысяч долларов безналичными  единовременно  зачисляется на банковский счет при рождении третьего или последующих детей.

В 2015 году было открыто 11 582 депозитных счета, в 2016 году – почти 19.000, за три месяца этого года – 4 372 депозита.

Программа поддержки многодетных семей рассчитана на пять лет до 31 декабря 2019 года. На полученные деньги можно улучшить жилищные условия,  получить образование, поправить здоровье или просто сберечь этот капитал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Социальная помощь

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