Прямой эфир

Белорусский сахар будет продаваться в Китае

28 января 2019 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Для получения квоты и беспошлинного ввоза в КНР необходимо быть резидентом страны. Сейчас ведется работа по регистрации компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что вскоре она будет успешно завершена, и первая партия отечественного сахара попадет на полки китайских магазинов. Предварительные контракты с торговыми сетями уже заключены. Кроме того, идут переговоры о вхождении китайских инвесторов в один из белорусских сахарных комбинатов. Это также поможет в освоении нового рынка.

Больше новостей экономики за за 28 января здесь.

# Беларусь-Китай # Экономика # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Сервисные центры БелАЗ откроются в Кемеровской и Мурманской областях
28 января 2019 16:51

Сервисные центры БелАЗ откроются в Кемеровской и Мурманской областях

«Белкоммунмаш» готовит к поставке в Азербайджан четыре электробуса большой вместимости
28 января 2019 16:51

«Белкоммунмаш» готовит к поставке в Азербайджан четыре электробуса большой вместимости

Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года
27 января 2019 13:10

Лечение светом и разработки мини-самолётов: белорусские учёные подвели итоги 2018 года