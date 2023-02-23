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Белорусские тракторы будут собирать во Владимирской области России

23 февраля 2023 15:01
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Белорусские тракторы будут собирать на базе предприятий Владимирской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские тракторы будут собирать во Владимирской области России-1

Создать филиал МТЗ полного цикла будет сложно, но есть возможность собирать в регионе отдельные узлы и агрегаты, используя производственные мощности промтехнопарков. Потребность данного российского региона в технике постоянно растет. Власти регулярно закупают тракторы и другую технику МТЗ для нужд дорожного хозяйства и жилищно-коммунальной сферы.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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