Новости Беларуси. Белорусские стекольные заводы испытывают проблемы со сбытом своей продукции. В частности, гродненскому предприятию из-за девальвации российского рубля конкурировать с производителями стеклотары из соседней страны стало достаточно сложно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для решения проблемы на заводе, провели масштабную модернизацию. И сейчас гродненские стекольщики надеются не только вернуть традиционные рынки сбыта, но и выйти на новые. Такие как Польша и Литва.

Юрий Скрипко, директор стекольного завода:

Закупали стекло наши клиенты, кто потребляет бутылку для напитков, потому что в России цена была в 1,5-2 раза дешевле, чем могли ее предложить белорусские стеклоделы. Практически половину рынка мы потеряли, но сейчас семимильными шагами мы эту половину возвращаем.