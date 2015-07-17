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Белорусские стекольные заводы испытывают проблемы со сбытом своей продукции

17 июля 2015 17:06
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Новости Беларуси. Белорусские стекольные заводы испытывают проблемы со сбытом своей продукции. В частности, гродненскому предприятию из-за девальвации российского рубля конкурировать с производителями стеклотары из соседней страны стало достаточно сложно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для решения проблемы на заводе, провели масштабную модернизацию. И сейчас гродненские стекольщики надеются не только вернуть традиционные рынки сбыта, но и выйти на новые. Такие как Польша и Литва.

Юрий Скрипко, директор стекольного завода:
Закупали стекло наши клиенты, кто потребляет бутылку для напитков, потому что в России цена была в 1,5-2 раза дешевле, чем могли ее предложить белорусские стеклоделы. Практически половину рынка мы потеряли, но сейчас семимильными шагами мы эту половину возвращаем.

# Экономика # Экспорт

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