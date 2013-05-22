Новости Беларуси. Внедрение принципа "две службы на границе" не должно привести к ослаблению контроля в пунктах пропуска. Белорусские специалисты встретились с экспертами Всемирной таможенной организации.

Как было отмечено на встрече, на нашей границе автомобильный и пассажиропоток постоянно увеличивается. Каждую минуту проходят примерно 5 грузовиков, 15 легковых авто и 10 железнодорожных вагонов. Беларусь уже сделала первые шаги по внедрению принципа "две службы на границе".

При этом отдельные функции, которые ранее выполняли контрольные службы Минсельхозпрода и Минздрава, теперь переданы пограничникам. Предполагается, что с 1 января 2014 года к таможенникам перейдут и функции транспортной инспекции в автодорожных пунктах пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Внедрение данного принципа не должно привести к напряжению обстановки на границе и к потере контроля в рамках тех полномочий, которые возложены на наши контрольные службы.

Теодорус Хесселинк, технический офицер Всемирной таможенной организации:

Наша миссия продлится три дня. Мы планируем обсудить международный контекст таможенного администрирования «Одно окно», «Две службы на границе» и представить передовой опыт в реализации этих принципов. Также мы посетим пункты пропуска, а по итогам подготовим рекомендации.