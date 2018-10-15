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Белорусские продукты питания представили на пищевой выставке в Омане

15 октября 2018 16:46
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Новости Беларуси. Белорусские производители представили свою продовольственную продукцию на международной пищевой выставке в Омане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские продукты питания представили на пищевой выставке в Омане-1

Шесть предприятий привезли мясные, молочные продукты, а также супы и каши быстрого приготовления. Наша молочка хорошо зарекомендовала себя у местных потребителей.

В 2017 году Беларусь экспортировала на Аравийский полуостров более 800 тонн молока на сумму свыше миллиона долларов, однако реальная потребность в молочной и мясной продукции намного больше.

# Продукты питания # Экономика # Фотофакт

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