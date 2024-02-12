Белорусские компании обсудят совместные проекты с бизнесом из Нигерии

Укрепляем отношения со странами дальней дуги. Повышенное внимание Африканскому континенту. В Минске стартовал бизнес форум «Беларусь – Нигерия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт строительных материалов, сотрудничество в образовании – на площадке компании представляют деловым кругам федеративной республики свои возможности и предложения. Кроме того, это хорошая возможность детальнее изучить запросы партнеров. Одна из ключевых тем, которую обсуждают на встрече, образование. Сегодня в белорусских вузах учатся порядка тысячи студентов из Нигерии. Однако потребность в высококвалифицированных кадрах гораздо выше. Особенно интересны абитуриентам из африканской страны медицинские, экономические, сельскохозяйственные и инженерные специальности.

Наталья Аксенчик, начальник отдела международных связей Полесского государственного университета:

У нас достаточно широко международные связи, более 100 международных договоров с такими странами, как Китай, Российская Федерация, Узбекистан, Таджикистан и многие другие. И сегодня цель нашего приезда – наладить сотрудничество с партнерами из Нигерии. Чтобы контингент наших студентов пополнился студентами из Нигерии.

Ильяс Биджими, директор компании по подбору граждан Нигерии для обучения в зарубежных вузах:

На сегодня во многих вузах белорусских есть обучение на английском языке. Это уже не составит труда, потому что они могут обучаться и общаться на английском языке.

Еще одно перспективное направление, о котором говорят сегодня, поставки белорусских стройматериалов и наших технологий.

Евгений Русак, заместитель директора Национального центра маркетинга:

Если посмотреть на экономику Нигерии, мы можем увидеть, что доля промышленности и сельского хозяйства в ВВП страны составляет порядка 55 %. Это говорит о том, что там востребованы как наши товары, так и наши технологии. И мы должны раскрыть для нигерийских компаний наш экспортный потенциал.