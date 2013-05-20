Новости Беларуси. Белорусская калийная компания намерена усиливать влияние на мировом рынке удобрений. Вопросы совместных действий обсуждались сегодня на встрече Президента Александра Лукашенко с членом Совета Федерации Федерального Собрания России - акционером ОАО «Уралкалий» Сулейманом Керимовым.

Президент считает, что в нынешних условиях стороны должны усилить свое единство в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Речь сегодня у нас пойдет о наших совместных действиях на рынке калийных удобрений, о перспективах наших отношений. Но основой всех наших разговоров должны – я надеюсь, вы меня в этом поддержите, - быть действия, направленные на усиление нашего единства в производстве и реализации калийных удобрений. Любая попытка действовать врозь, особенно сейчас (мы не скрываем, потому что создали единую компанию по реализации калийных удобрений), только будут вредить нашим компаниям: «Уралкалию» с одной стороны и «Беларуськалию». И мы не скрываем, что будем усиливать наши действия по единству, усилению действий на рынке калийных удобрений.