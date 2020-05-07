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«Беллегпром» планирует в мае отправить 1 млн защитных масок в Германию

07 мая 2020 14:39
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Новости Беларуси. Многие предприятия легкой промышленности в последнее время очень быстро перестроили свои производства на пошив защитных масок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас, когда потребности внутреннего рынка удовлетворены полностью, некоторые из них начинают заключать экспортные контракты.

Предприятия концерна «Беллегпром» планируют в мае отправить миллион масок в Германию. Соответствующие договоренности с немецкими партнерами достигнуты, документы подписаны. Поставки начнутся, как только будет снят запрет на вывоз из страны подобных изделий. Также масками отечественного производства заинтересовались в России. Пробная партия будет отправлена в ближайшие дни.

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# Коронавирус # Экономика # Сергей Савицкий

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