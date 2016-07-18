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Белая дача в Курасовщине выставлена на аукцион

18 июля 2016 19:13
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Новости Беларуси. Чтобы сберечь культурное наследие. Две историко-культурные жемчужины выставлены в Минске на аукционные торги.

Речь идет об усадебно-парковом комплексе «Лошица». За почти 400-летнюю историю им владели представители княжеских и дворянских родов Толочинские, Горностаевы, Друцкие-Горские, Прушинские, Любанские.

В аукционе участвует и «Белая дача» в Курасовщине – усадьба начала 20-го века, сообщили в программе «Столичные подробности» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так в столице планируют проложить новые тропинки для туристов. Особой поддержки город ждет от меценатов в Год культуры.

# Экономика # Аукционы

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