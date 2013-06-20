Новости Беларуси. Беларусь вводит временный запрет на вывоз кожсырья со своей территории. С 20 июня и до ноября данное ограничение касается необработанных шкур крупного рогатого скота.

Министерство иностранных дел нашей страны также внесет на рассмотрение Евразийской комиссии предложение о применении этой меры другими государствами-членами Таможенного союза.

В Беларуси действуют таможенные пошлины на вывоз кожсырья с целью предотвращения его дефицита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.