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Беларусь вводит временный запрет на вывоз кожсырья со своей территории

20 июня 2013 06:07
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Новости Беларуси. Беларусь вводит временный запрет на вывоз кожсырья со своей территории. С 20 июня и до ноября данное ограничение касается необработанных шкур крупного рогатого скота.

Министерство иностранных дел нашей страны также внесет на рассмотрение Евразийской комиссии предложение о применении этой меры другими государствами-членами Таможенного союза.

В Беларуси действуют таможенные пошлины на вывоз кожсырья с целью предотвращения его дефицита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Экспорт

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