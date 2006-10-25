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Беларусь стремится к многоцелевому, рациональному и устойчивому лесопользованию

25 октября 2006 10:59
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Министерство лесного хозяйства разработало проект программы развития отрасли до 2011 года. В начале ноября документ будет передан на рассмотрение в Совет Министров. Программа направлена на повышение эффективности ведения лесного хозяйства и увеличение его вклада в экономику республики. Одна из основных задач - охрана и защита лесов, выращивание высокопродуктивных и ценных пород деревьев. В документе большое внимание уделяется постепенному переходу на реализацию древесины в заготовленном виде, привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры лесного хозяйства и лесной сертификации.
# Экономика

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