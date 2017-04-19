Беларусь примет участие в весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне

Новости Беларуси. Беларусь примет участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. Масштабный форум стартует 19 апреля. В состав белорусской делегации войдут руководители Национального банка, Министерства экономики, Минфина, а также Министерства иностранных дел. Предполагается, что они встретятся с представителями международных финансовых организаций и проведут переговоры об условиях предоставления финансирования Беларуси.

Диалог о новой страновой программе стороны ведут уже больше года. Речь идет о кредитной линии МВФ в 3 миллиарда долларов на 10 лет. Ставка по кредиту может составить чуть более 2%.

Долгое время стороны не могли прийти к договоренности: сложности возникли из-за требований МВФ. Фонд настаивал на проведении резких реформ, которые могли бы ударить по кошельку рядового белоруса, – повышение тарифов ЖКХ, транспорта и реформирования госсектора. Однако по ключевым спорным вопросам удалось прийти к компромиссу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.