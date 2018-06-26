Беларусь представила свою продукцию и туристический потенциал на Консульской выставке во французском Лионе

Мероприятие было организовано во время ежегодной Консульской выставки на центральной площади Белькур.

Новости Беларуси. Добро пожаловать в белорусскую столицу! Презентация туристических возможностей Минска прошла во французском Лионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно участие в ней приняла и Беларусь. Нашу столицу представило Белорусское посольство во Франции совместно с Мингорисполкомом, почетным консулом Беларуси в Лионе и белорусской диаспорой. Наш павильон привлек большое внимание общественности и СМИ, его посетил также и мэр Лиона. В павильоне представили продукцию белорусских предприятий и компаний. Презентовали туристические возможности и культурное наследие Минска.

Участие на Консульской выставке поспособствует развитию побратимских связей между городами, продвижению продукции столичных предприятий, а также привлечению иностранных туристов в Беларусь.