Беларусь поставит во Вьетнам 400 машин: делегация из Ханоя прибыла на МАЗ
Новости Беларуси. МАЗ поставит во Вьетнам 400 машин, а к концу 2017 года планируется наладить совместное производство грузовой техники. Этот проект 28 июня обсуждают в Минске. На предприятии сейчас находятся вьетнамские бизнесмены. Это члены делегации из Ханоя, которая прибыла в Беларусь 27 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:
Мы планируем, что совместное предприятие начнет работать уже в сентябре. Строительство этого завода уже ведется, сделана инфраструктура, строятся корпуса, закупается, производится оборудование.
Вчера на Белорусско-вьетнамском форуме мы подписали контракт на поставку 200 единиц полнособранной техники и 200 комплектов.