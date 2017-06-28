Беларусь поставит во Вьетнам 400 машин: делегация из Ханоя прибыла на МАЗ

Новости Беларуси. МАЗ поставит во Вьетнам 400 машин, а к концу 2017 года планируется наладить совместное производство грузовой техники. Этот проект 28 июня обсуждают в Минске. На предприятии сейчас находятся вьетнамские бизнесмены. Это члены делегации из Ханоя, которая прибыла в Беларусь 27 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.