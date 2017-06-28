Прямой эфир

Беларусь поставит во Вьетнам 400 машин: делегация из Ханоя прибыла на МАЗ

28 июня 2017 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. МАЗ поставит во Вьетнам 400 машин, а к концу 2017 года планируется наладить совместное производство грузовой техники. Этот проект 28 июня обсуждают в Минске. На предприятии сейчас находятся вьетнамские бизнесмены. Это члены делегации из Ханоя, которая прибыла в Беларусь 27 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь поставит во Вьетнам 400 машин: делегация из Ханоя прибыла на МАЗ-1

Дмитрий Катеринич, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:
Мы планируем, что совместное предприятие начнет работать уже в сентябре. Строительство этого завода уже ведется, сделана инфраструктура, строятся корпуса, закупается, производится оборудование.

Вчера на Белорусско-вьетнамском форуме мы подписали контракт на поставку 200 единиц полнособранной техники и 200 комплектов.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Вьетнам # Дмитрий Катеринич

Другие новости рубрики

Все новости
Президента Вьетнама ждут на Минском автомобильном заводе 28 июня
28 июня 2017 06:12

Президента Вьетнама ждут на Минском автомобильном заводе 28 июня

Президент Вьетнама: Мы будем приветствовать белорусские инвестиции, особенно в машиностроении
27 июня 2017 18:59

Президент Вьетнама: Мы будем приветствовать белорусские инвестиции, особенно в машиностроении

Четвертый форум регионов Беларуси и России открывается 28 июня в Москве
27 июня 2017 17:35

Четвертый форум регионов Беларуси и России открывается 28 июня в Москве