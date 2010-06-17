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Беларусь начала поставку в Европу бензина и дизтоплива, полученных из венесуэльской нефти

17 июня 2010 19:53
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Украина, Польша и страны Западной Европы уже оценили высокое качество нефтепродуктов.

Но глубину переработки черного золота планируют довести до лучших мировых показателей. На модернизацию нефтеперерабатывающих предприятий до конца года направят почти триллион рублей. Треть от этой суммы составляют прямые иностранные инвестиции.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:
– Реальное наполнение получила работа по диверсификации поставок нефти в нашу страну. Мы переработали первую партию танкерной нефти, а это 80 тысяч тонн, полученных из Венесуэлы. Полученная качественная легкая нефть продана на экспорт в Польскую Республику, Украину, страны Европейского союза. В настоящее время, отгружено еще два танкера с венесуэльской нефтью в адрес Беларуси. Они направляются для разгрузки и дальнейшей транспортировки на наши нефтеперерабатывающие заводы. Мы прорабатываем вопросы поставки как через северные направления – через Прибалтийские порты, так и через южные порты – Одесса, через Украину. Оба направления интересны, есть интересные коммерческие предложения.

# Экономика # Сидорский # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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