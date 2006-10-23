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Беларусь ищет революционные подходы к развитию телевизионной отрасли

23 октября 2006 10:52
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Президент поручил правительству разработать стратегию развития телевизионной отрасли. Ситуация на рынке телевизионной промышленности обсуждалась 23 октября на совещании у Президента Беларуси.

Александр Лукашенко заслушал доклад о положении дел на предприятиях "Витязь" и "Горизонт". Во вступительном слове президент отметил, что "рынок телевизионной промышленности очень сложный и за него надо бороться. Наша страна здесь представлена двумя предприятиями. Они не только продолжают существовать, но и развиваются, принося прибыль  государству".

Основная часть совещания прошла в закрытом формате. Как сообщил помощник Президента Сергей Ткачев, Глава государства поручил в течение этой недели  разработать на уровне Правительства стратегию и перспективы развития  отечественной телевизионной отрасли.

Беларусь сегодня ищет новые, революционные подходы к развитию телевизионной отрасли. Основная задача - диверсификация рынков сбыта белорусских "Горизонтов" и "Витязей". Так прокомментировали в Администрации Президента результаты сегодняшнего совещания.

# Экономика

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