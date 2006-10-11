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Беларусь и Турция намерены достичь миллиардного товарооборота

11 октября 2006 11:12
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Таковы итоги заседания совместной белорусско-турецкой межправительственной экономической комиссии. Сейчас годовой объем инвестиций Турции в Беларусь составляет 20 миллионов долларов, в то время как в евразийский регион южная страна инвестирует 9 миллиардов долларов. Для укрепления совместного сотрудничества планируется в будущем году в Стамбуле проведение национальной выставки Беларуси. Кроме того, нашу страну посетит делегация подрядных организаций страны. Отметим, за прошлый год и восемь месяцев текущего рост торговли с Турцией увеличился на 40%, а уровень товарооборота в 2005 году превысил 100 миллионов долларов.
# Экономика

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