Беларусь и Турция намерены достичь миллиардного товарооборота

Таковы итоги заседания совместной белорусско-турецкой межправительственной экономической комиссии. Сейчас годовой объем инвестиций Турции в Беларусь составляет 20 миллионов долларов, в то время как в евразийский регион южная страна инвестирует 9 миллиардов долларов. Для укрепления совместного сотрудничества планируется в будущем году в Стамбуле проведение национальной выставки Беларуси. Кроме того, нашу страну посетит делегация подрядных организаций страны. Отметим, за прошлый год и восемь месяцев текущего рост торговли с Турцией увеличился на 40%, а уровень товарооборота в 2005 году превысил 100 миллионов долларов.