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Беларусь и Россия подписали ряд контрактов на поставку нефти в январе 2012 года

28 декабря 2011 05:35
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Утвержден и график транспортировки «черного золота» на наши перерабатывающие заводы в первом квартале. Всего в новом году в Беларусь будет поставлено 21,5 млн тонн российской нефти – на 3,5 млн. больше, чем в этом.

Ранее стороны согласовали условия поставки углеводородного сырья до 2015-го. Документ закрепил переход на новую формулу ценообразования в рамках создания Единого экономического пространства. Беларусь, Россия, а также Казахстан отныне не будут применять во взаимной торговле ограничений, а также вывозных таможенных пошлин, налогов и сборов. Впервые предусмотрены поставки белорусских нефтепродуктов для российских потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, такие условия – наиболее выгодные для Беларуси за последние 5 лет.

# Экономика # Белоруссия

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