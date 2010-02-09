Беларусь и Россия планируют подписать межправительственное соглашение о строительстве АЭС в марте

Российская сторона сейчас завершает внутригосударственные процедуры по проекту.

Специалисты двух стран также разрабатывают все контрактные документы. В Минске сейчас находятся эксперты МАГАТЭ, которые высоко оценивают подготовительные работы, проведённые Беларусью.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Мы с МАГАТЭ работает постоянно, сверяем наши действия с их рекомендациями. И сегодня их оценка нашей работы – положительная. Даты же определены: ввод первого блока в 2016 году, второго – в 2018 году. И мы сегодня с Российской Федерацией делаем всё возможное, чтобы в оговоренные сроки станция была введена.

Валентин Карпицкий, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Сегодня нужно разработать около ста документов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Учитытваются рекомендации МАГАТЭ , разработанные уже документы Российской Федерации, а также других стран с развитой ядерной энергетикой.