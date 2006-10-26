Беларусь и Латвия стремятся к росту товарооборота

На заседании белорусско-латвийской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству обсуждали перспективы дальнейшего взаимодействия в разных областях между двумя странами.

У Беларуси и Латвии есть потенциал увеличить товарооборот до $500 млн. в год. Об этом 26 октября заявил на заседании министр экономики Беларуси Николай Зайченко. За последние два года сфера компетенции комиссии значительно расширилась и не ограничивается только торговыми связями. По словам министра, сотрудничество двух стран идет успешно, с положительной динамикой товарооборота. Основная часть поручений, которые были даны на предыдущем заседании комиссии в ноябре 2005 года в Риге, выполнены. Некоторые вопросы находятся в стадии реализации. Сейчас стороны намерены определиться по целой группе инициированных вопросов.

В свою очередь, сопредседатель с латвийской стороны госсекретарь Министерства экономики Латвии Каспарс Герхардс отметил плодотворную работу на проходящем в настоящее время белорусско-латвийском финансово-инвестиционном форуме. Важным моментом встречи является сотрудничество в транспортной сфере. Стороны обсуждают применение в 2007 году конкурентоспособных ставок на перевозку и перевалку белорусских экспортных грузов через латвийские порты, в том числе российскими экспедиторами (резидентами Латвии).