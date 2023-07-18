Беларусь и Куба подпишут протокол к Соглашению о взаимных поставках

Новости Беларуси. Вопросы экономики и торгового сотрудничества обсуждают за океаном. Протокол к Соглашению о взаимных поставках продукции готовят к подписанию Беларусь и Куба. С официальным визитом в республике находится наша делегация во главе с министром иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый рабочий день прошел более чем продуктивно: весь спектр двусторонних отношений и способы их активизации обсудили на встречах с представителями министерств и ведомств. Куба заинтересована в отечественном продовольствии, технике, запчастях и другой продукции. А документ поспособствует увеличению стоимостных и физических объемов взаимного товарооборота.

Отдельным элементом состоявшихся встреч стало обсуждение белорусско-кубинского сотрудничества и перспективных совместных проектов в сфере науки, биотехнологий и фармакологии. Одним из таких может стать совместное производство малогабаритной техники BELARUS. Сборку планируют организовать на базе местного завода. Сегодня на Кубе работают около 120 тысяч тракторов белорусского и российского производства. В фаворитах модель МТЗ-80.