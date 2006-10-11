Беларусь и Финляндия заключили соглашение о содействии и защите инвестиций

Депутаты Палаты представителей Национального собрания ратифицировали соглашение, заключенное между Правительствами Беларуси и Финлядии о содействии и защите инвестиций.

Документ подписан в Минске 8 июня и направлен на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций одного государства на территорию другого. Финские инвесторы заинтересованы во вливании средств в металлургию и деревообработку Беларуси. Сейчас в республике работает девять предприятий с участием капитала этой страны.

Также сегодня в повестке дня парламентариев законопроект о реорганизации железнодорожных войск Беларуси. Принято решение об объединении всех транспортных войск в единую структуру. Это позволит не только сократить затраты их содержания, но и повысить оперативность принятия решений в экстренных ситуациях. Законопроект принят в первом чтении. Второе запланировано на текущую сессию парламента.