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Беларусь и Финляндия заключили соглашение о содействии и защите инвестиций

11 октября 2006 11:09
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Депутаты Палаты представителей Национального собрания ратифицировали соглашение, заключенное между Правительствами Беларуси и Финлядии о содействии и защите инвестиций.

Документ подписан в Минске 8 июня и направлен на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций одного государства на территорию другого.  Финские инвесторы заинтересованы  во вливании средств  в металлургию и деревообработку Беларуси. Сейчас в республике работает девять предприятий  с участием капитала этой страны.

Также сегодня в повестке дня парламентариев законопроект о реорганизации  железнодорожных войск Беларуси. Принято решение об объединении всех транспортных войск в единую структуру.  Это позволит не только сократить затраты их содержания, но и повысить оперативность принятия решений в  экстренных ситуациях. Законопроект принят в первом чтении. Второе запланировано  на текущую сессию парламента.

# Экономика

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