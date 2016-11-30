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Беларусь будет поставлять дома из бруса во Францию

30 ноября 2016 07:35
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Новости Беларуси. Представители полутора сотен компаний из Беларуси и Франции собрались 30 ноября в Минске на первый двусторонний бизнес-форум. Деловые партнеры привезли как уже готовые договоры, так и проекты, которые ждут реализации.
Один из анонсированных контрактов – на 1 миллион 400 тысяч евро между французской строительной компанией и белорусским производителем домов из бруса.

В поле интересов партнеров не только торговые сделки, но и создание совместных предприятий. Организаторами форума выступили посольство нашей страны во Франции, а также Мингорисполком, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Жанна Бирич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
Почему бы нам не использовать возможность создания каких-то совместных предприятий, необязательно у нас, но и там. Сегодня товарооборот между Минском и Францией составляет всего 86 миллионов долларов. Это небольшая сумма.

Жан Жак Ранка, почетный консул Республики Беларусь в Лионе (Франция):
Есть конкретные области. Прежде всего, это деревообработка. Сегодня Франция пытается найти поставщиков качественных деревянных домов. И мы подпишем соглашение о том, что Беларусь будет поставлять их во Францию. Также можно говорить о сотрудничестве в текстильной промышленности.

# Экономика # Жанна Бирич # Беларусь-Франция

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