Беларусь будет исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте

Новости Беларуси. Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Соответствующее постановление принято правительством совместно с Нацбанком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта мера вынужденная и обусловлена невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность выплат всем держателям евробондов. В подтверждение есть и отдельные факты неполучения некоторыми владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленного Минфином в феврале 2022 года.