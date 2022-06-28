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Беларусь будет исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте

28 июня 2022 21:03
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Новости Беларуси. Беларусь будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Соответствующее постановление принято правительством совместно с Нацбанком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь будет исполнять долговые обязательства по евробондам в национальной валюте-1

Эта мера вынужденная и обусловлена невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность выплат всем держателям евробондов. В подтверждение есть и отдельные факты неполучения некоторыми владельцами купонного дохода по еврооблигациям, перечисленного Минфином в феврале 2022 года.  

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Фотофакт

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