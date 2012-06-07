БЕЛАГРО-2012 в Минске

Новости Беларуси. В Минске открылась Международная выставка «БЕЛАГРО», в которой принимают участие более 300 зарубежных компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Котковец, директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии:

Мы всегда добивались того, чтобы на выставках присутствовало то, что за последний год сделано: новое, прогрессивное, прорывное, инновационное, импортозамещающее.

Всегда на выставку приезжают с новейшими образцами своего оборудования, с передовыми технологиями в животноводстве, растениеводстве. Поэтому я уверена, что те, кто эту выставку посетят, найдут для себя изюминку, которую обязательно нужно в дальнейшем спроецировать на свое производство.

Асылжан Мамытбеков, министр сельского хозяйства Республики Казахстан:

Мы вошли в единый Таможенный союз и не за горами у нас вхождение в Единое экономическое пространство. В этом смысле мы должны, конечно, произвести разделения труда с учетом климатических условий, с учетом того, что и у кого лучше получается.

Для нас, конечно, очень интересен опыт в сельском хозяйстве Беларуси, особенно в области механизации, сельхозмашиностроении.