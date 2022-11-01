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Банк развития снизил ставки по кредитным продуктам для малого и среднего бизнеса

01 ноября 2022 06:56
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Новости Беларуси. Займы для малого и среднего бизнеса станут доступнее. Банк развития снизил ставки сразу на три процентных пункта по четырем кредитным продуктам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банк развития снизил ставки по кредитным продуктам для малого и среднего бизнеса-1

Они предлагаются для поддержки предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства, импортозамещения, стартап-компаний и женского предпринимательства. Субъекты малого и среднего бизнеса могут получить деньги у партнеров Банка развития.

Напомним, этот специализированный финансовый институт создан в 2011 году для долгосрочных инвестиционных проектов из разряда госпрограмм. Кроме того, банк оказывает кредитную поддержку отечественному экспорту, участвует в программе развития малого и среднего бизнеса.

# Банк развития # Экономика # Фотофакт

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