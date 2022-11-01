Банк развития снизил ставки по кредитным продуктам для малого и среднего бизнеса

Новости Беларуси. Займы для малого и среднего бизнеса станут доступнее. Банк развития снизил ставки сразу на три процентных пункта по четырем кредитным продуктам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они предлагаются для поддержки предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства, импортозамещения, стартап-компаний и женского предпринимательства. Субъекты малого и среднего бизнеса могут получить деньги у партнеров Банка развития.

Напомним, этот специализированный финансовый институт создан в 2011 году для долгосрочных инвестиционных проектов из разряда госпрограмм. Кроме того, банк оказывает кредитную поддержку отечественному экспорту, участвует в программе развития малого и среднего бизнеса.