Аян Еренов: белорусским компаниям нужно смотреть на Казахстан как на площадку для выхода в другие регионы

Новости Беларуси. Сфера IT вызвала большой интерес и на белорусско-казахстанском бизнес-форуме. Здесь собралось почти 500 участников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хорошая новость заключается в том, что Беларуси и Казахстану нет необходимости заново изобретать велосипед – мы партнеры по Евразийскому экономическому союзу. Интеграция – это наш приоритет, поэтому и наполнение ее экономическими проектами – естественная необходимость.

Яна Шипко, СТВ:

Аян Айдарович, добрый день. Судя по интересу, который вызвал этот форум, очевидно, что у Казахстана с Беларусью, не смотря на то, что и нет, казалось бы, общих границ, интересов общих много. Аян Еренов, председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана:

У нас было падение в 2016 году по товарообороту. Сейчас мы 30 % наблюдаем рост. Большой интерес у казахстанских и белорусских предпринимателей работать друг с другом. Конечно, выгодное географическое положение обоих государств играет на руку предпринимателям и нашего, и вашего государства. Мы заинтересованы в выходе на рынки Европы. Ваша продукция, которая будет локализована в Казахстане, может найти достойных покупателей на рынке Центральной Азии. Рынок Китая, например, 300-400 тысяч тонн мясной продукции, любой сельхозпродукции может поглотить в течение нескольких месяцев. Поэтому мы приглашаем белорусские компании приходить к нам. У нас действуют несколько совместных предприятий сейчас в Казахстане. Это и «Гомсельмаш», и МАЗ вышел к нам, сборочные предприятия. Карьерные у нас делают сборку в Карагандинской области.

Яна Шипко:

Кроме таких гигантов, как «БелАз», есть ли шанс еще какие-то производства локализовать? Может быть, средний и малый бизнес тоже пробьется в Казахстан? Аян Еренов:

Нам очень интересно поработать в сфере IT-технологий. Понятно, здесь есть крупные компании и довольно средние компании, наверное, тоже могут выстрелить. Нам интересна сельхозпродукция – это очень выгодно и перспективно. У нас очень большие земли, у вас – очень хороший опыт культивации, возделывания. Мясное хозяйство – у нас поголовье сейчас растет, но его не хватает. Ждем получения ветсанитарных разрешений от Китайской Народной Республики. И когда наши предприятия будут сертифицированы полностью, мы готовы выходить, я думаю. Большая перспектива. И белорусским компаниям не нужно смотреть на Казахстан как на конечную точку, нужно смотреть на Казахстан как на площадку для выхода в другие регионы. Яна Шипко:

В Казахстане уже ощутили бонус от Единого экономического пространства? Скоро Таможенный кодекс будет принят. Какие ожидания?

Аян Еренов:

Таможенный кодекс сам по себе большой, объемный документ, работа над ним велась несколько лет. Я думаю, с его принятием у бизнеса будут возникать вопросы. Но в целом площадка очень удобная, комфортная. Есть еще какие-то барьеры на местах. Но я думаю, в перспективе эта нормативно-правовая гармонизация позволит предпринимателям свободно торговать, и это очень большой рынок. И перспектива на будущее там на 10-15 лет, в принципе, положительная. Яна Шипко:

Что успели посмотреть бизнесмены из Казахстана? И какой интерес: смотрите больше как на конкурентов? Аян Еренов:

Здоровая конкуренция у бизнеса всегда должна быть. Мы сегодня поехали и посмотрели и кондитерские изделия, и текстиль, и трикотаж. На самом деле впечатляют те объемы, которые здесь у вас производятся. Я думаю, нашим казахстанским предпринимателям тоже это интересно: они изучают, что-то может быть у себя будут реализовывать, что-то будут изучать в плане совместной кооперации. Яна Шипко:

Была возможность по универмагу погулять? Аян Еренов:

Да-да. Мы зашли в универмаг, взял себе немножко кондитерских изделий, посмотрели на текстильную, трикотажную продукцию. Думали вышиванки взять.

Яна Шипко:

Я знаю, что все деловые переговоры в Казахстане, не знаю как интервью, но бизнес-встречи начинаются с чая с молоком. Аян Еренов:

Чай с молоком – да, мы пьем, это традиция. Я лично зеленый чай пью из Китая. Поэтому видите, что кооперация – она есть. И я думаю, в молочной сфере там немножко своя специфика работы. Но в целом по животноводству наши компании готовы сотрудничать. Яна Шипко:

В 2017 году Казахстан гремел на весь мир благодаря Всемирной выставке «ЭКСПО–2017». Довелось ли Вам посетить белорусский павильон? Аян Еренов:

Ой, у вас павильон практически был одним из лучших. Понятно, что традиционно казахстанская выставочная сфера, она взяла первое место. Но Беларусь, по-моему, второе место взяла. Я сходил, посетил два раза ваш павильон, посмотрел, сувенирную продукцию брал. Очень на достойном уровне все было представлено.