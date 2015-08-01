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Бюджет прожиточного минимума в Беларуси увеличен на 6,5%: выросли размеры пособий и пенсий

01 августа 2015 10:15
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Новости Беларуси. В Беларуси увеличиваются пенсии и пособия. С этого дня изменился размер бюджета прожиточного минимума – одного из важнейших социальных нормативов. Это предусмотрено постановлением Правительства.

Согласно документу, он возрос почти на 6,5%. В стране также увеличились минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты людям в возрасте 75 лет и старше.

Кроме того, изменились пособия семьям, воспитывающим детей, и другие социальные выплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная социальная политика # Государственная политика

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