Бюджет прожиточного минимума в Беларуси увеличен на 6,5%: выросли размеры пособий и пенсий

Новости Беларуси. В Беларуси увеличиваются пенсии и пособия. С этого дня изменился размер бюджета прожиточного минимума – одного из важнейших социальных нормативов. Это предусмотрено постановлением Правительства.

Согласно документу, он возрос почти на 6,5%. В стране также увеличились минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки, повышения к пенсиям и доплаты людям в возрасте 75 лет и старше.

Кроме того, изменились пособия семьям, воспитывающим детей, и другие социальные выплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.