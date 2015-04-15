Андрей Кобяков раскритиковал результаты реализации госпрограммы по развитию транспортного потенциала Беларуси

Новости Беларуси. 15 апреля в правительстве раскритиковали результаты реализации госпрограммы по развитию транспортного потенциала Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эффективная работа этой отрасли экономики – приоритетная задача для госорганов. Однако премьер констатировал: результаты нельзя назвать удовлетворительными.

Еще 5 лет назад транзитные возможности Беларуси использовались всего на 20%. Чтобы выгодное географическое расположение страны эффективнее работало на экономику, появилась госпрограмма развития сферы транзита до 2015 года. Сегодня в правительстве рассматривали ход ее реализации.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Оценивая выполнение государственной программы по показателям: доходы от транзита, отчисления в бюджет от транзита, нельзя сказать, что результат является удовлетворительным. Так, за 2014 год доходы от транзита составили 2 миллиардов 834 миллиона долларов США или 90,6 процента к прогнозу. Отчисления в бюджет от транзита составили почти 460 миллионов долларов США или 119,4 процента к прогнозу. При этом в 2014 году из 23 установленных госпрограммой основных показателей не выполнено 14.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

За 4 года реализации программы доходы от транзита превысили прогнозируемый уровень на 7 процентов и составляли 11, 9 миллиардов долларов США, а отчисления в бюджет превысили 1,8 миллиардов долларов или 127,5 процентов прогноза. Удельный вес Минтранса в объеме доходов транзита за рассматриваемый период составляет 74 процента.

Программа – это 67 мероприятий, за выполнения которых ответственны облисполкомы и еще 17 госорганизаций. Речь здесь идет о создании точек придорожного сервиса, системы электронных очередей, специальных зон ожидания на границе, возможности транзитерам самим решать, к какому пункту пропуска ехать, отслеживая в режиме реального времени поток авто. Министерство транспорта выдвинуло предложение.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

В отношении следующего года будет предложение, чтобы немножко видоизменить эту программу. Это мое предложение. И добавить к транзиту две программы: развитие автодорожных пунктов пропуска и железнодорожных пунктов пропуска развитие. Так будет более логично, потому что, когда рассматриваются эти две программы, связанные с границей, они рассматриваются в отрыве от транзита. А для нас граница – очень важный элемент.

Активно обновляются основные транспортные артерии Беларуси. Несколько месяцев остается до того момента, когда дорога Минск-Гомель, а это расстояние в 300 км, будет полностью реконструирована.

Два участка – это уже совсем другая магистраль. Минск-Бобруйск и Гомель-Жлобин уже радуют водителей новым покрытием и скоростным режимом до 120 км час. Осталось завершить работы на участке от Жлобина до Бобруйска.

Игорь Матвецов, генеральный директор РУП «Гомельавтодор»:

Это ускорило и доставку пассажиров, и доставку грузов. Соответственно, уменьшаются потери экономики. Привлекательность логистики и транспортного коридора значительно выросла.

Реконструкция. Четыре полосы, потоки разделены. Значительно сразу же сократилось количество ДТП на этой дороге.

10 тысяч автомобилей в сутки она может пропускать.

Кстати, реконструкция осуществляется по кредитной линии из Китая. Через несколько месяцев появится не просто трасса с покрытием совсем другого уровня, соединяющая центр страны с самым отдаленным областным центром, но и транспортная артерия, которая будет иметь все возможности лучшим образом сказаться на экономике региона.