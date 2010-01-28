Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора 25 ученым

Их получили люди самых разных профессий — физики, инженеры, химики, экономисты, медики и педагоги. По мнению Президента, в этом году их знания будут востребованы, как никогда. Ведь нынешний год качества завершает пятилетку и задачи поставлены очень серьезные.

От имени всего государства Президент поблагодарил ученых за вклад в развитие страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

— После кризиса будут жить только та страны, те предприятия,которые предоставят миру самый качественный и дешевый продукт, но прежде всего — качественный. Нам это ориентируются все крупные государства. Обычный ширпотреб в мире сбыта не найдет. Качество товаров и услуг невозможно без новейших разработок ученых.

Валерий Константинов, заведующий кафедрой БНТУ, доктор технических наук:

— Мы занимаемся созданием конкурентоспособных технологий, которые могли бы полностью или частично заменить известные европейские марки. Кое-что в этом направлении уже сделано.