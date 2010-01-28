Александр Лукашенко встретился с представителем Администрации Президента Ирана

Белорусский лидер отметил схожесть позиций двух стран по всем актуальным вопросам международной политики и назвал своевременным нынешний визит высокого гостя.

Президент выразил уверенность, что сторонам удастся безо всяких дипломатических приукрашиваний обсудить проблемы и разрешить самые сложные вопросы в экономике и торгово-экономическом сотрудничестве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

— Особенность визита (главы Администрации Президента Ирана Эсфандьяра Рахима Машаи в Минск — СTV.by) состоит в том, что он как раз вовремя. Я думаю, что мы без дипломатических прикрас можем обсудить проблемы, которые у нас возникли. О решении вопросов наших двухсторонних отношений я прошу Вас сообщить Президенту Ирана. Передайте ему самые теплые слова благодарности.

Я убежден, что в результате сегодняшней встречи нам удастся окончательно решить сложные вопросы в экономике и торгово-экономическом сотрудничестве. Потенциал нашего сотрудничества, как мы уже констатировали и во время визита вашего Президента в Беларусь, и во время моих визитов в Иран, огромен, но он используется, можно сказать, мизерно.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Ирана 17 лет. За эти годы страны достигли высокого уровня политических связей. Состоялись два визита Президента Беларуси в Иран — в 1998 и 2006 годах. Дважды в нашей стране был и глава Ирана — в 2004 и 2007 годах.

Эта исламская республика — традиционный торговый партнер Беларуси. Товарооборот за 11 месяцев прошлого года превысил 65 миллионов долларов. Мы отправляем в Иран металлопродукцию, грузовые автомобили, тракторы и калийные удобрения. К нам поступают легковые автомобили и фрукты.

Перспективное направление — совместные проекты на территории Беларуси в области капитального строительства и модернизации инфраструктуры. Прорабатывается возможность возведения гостиничных, жилых и транспортно-логистических комплексов.

Важным является проект по добыче Беларусью нефти на месторождении Джофеир в Иране. Заложена хорошая основа для развития контактов на перспективу не только в области экономики, но также культуры и образования.

Высокий гость со своей стороны отметил, что у государств есть общие условия, общие цели для расширения двусторонних отношений. При этом есть стремление быть свободными и независимыми.

Эсфандьяр Рахим Машаи, глава Администрации Президента Исламской Республики Иран:

— Я хочу передать самые теплые слова приветствия и благодарности. У президента Ахмадинежада хорошие личные отношения с вами, он всегда произносит ваше имя как имя своего друга. Сегодня в мире Беларусь и Иран знают как страны, которые отстаивают свою независимость и держат свою позицию.