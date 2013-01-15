Александр Лукашенко: В Беларуси обеспечен экономический рост и увеличение реальных доходов населения

Новости Беларуси. В Беларуси обеспечен экономический рост и увеличение реальных доходов населения. Об этом заявил 15 января президент на пресс-конференции для представителей белорусских и зарубежных СМИ, которая проходит в Национальной библиотеке. В мероприятии принимают участие более 350 журналистов из семи стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Александр Лукашенко, чуть более года назад на аналогичной встрече велся разговор о будущем республики и была высказана уверенность, что в целом с новыми вызовами времени страна справится.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы добились, пусть небольшого, но стабильного роста экономики, обеспечили увеличение реальных доходов населения, при том нас критикуют за низкие темпы валового внутреннего продукта, прироста ВВП. Это правильно. Но это очень интересный и специфический показатель. И когда я с Правительства начинаю требовать объяснений, они, должен признать, весьма аргументировано мне показывают, что главное ведь в экономике – это направления, как сельское хозяйство, промышленность. Они ведь выросли даже выше запланированных показателей. Сельское хозяйство, к примеру, вместо 5% – 6,5%. И то, это еще не уточненные данные. А промышленность вообще около 8% вместо 6,5%, которые мы планировали. Но самое главное, что реальные доходы населения у нас превысили 20%. Такой рост. И ряд других показателей.

Конечно, всегда хочется большего. Но для нас, белорусов, есть только один способ добиться этого самого большего – лучше работать. Другого нет. Об этом, кстати, я тоже уже говорил.

Простой, но яркий пример. Мы сработали в целом по году лучше, чем в предыдущем году, и достигли серьезных качественных подвижек. Что особенно важно – нарастили экспорт, получили положительное внешнеторговое сальдо, практически впервые в таком объеме за всю нашу историю. То есть больше валюты поступило в страну, чем это было когда-то. Даже несмотря на то, что мировая конъюнктура цен была не в нашу пользу. Многие, в том числе и журналисты, тогда критиковали меня: не сможет экономика эту задачу потянуть. Но ведь смогла же.

Помню, какие мрачные картины грядущего рисовали некоторые «знатоки-аналитики». Я вам советую от этих оракулов держаться подальше, потому что у них совершенно иные цели: не информировать население, а, занимаясь грязной политикой, запугивать население, как это, кстати, было совсем недавно со стороны отдельных наших «господ». Мы сейчас разбираемся с этим вопросом, когда пытались дестабилизировать в начале года курс национальной валюты. Слава богу, что раскусили их быстро, и ничего у них не получилось.