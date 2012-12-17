Александр Лукашенко уволил руководителя ОАО «Камволь», гендиректора концерна «Беллегпром» и его заместителя

Новости Беларуси. Реконструкция «Камволь» должна быть завершена до 2015 года. Такую задачу президент Беларуси поставил 17 декабря во время посещения предприятия. Глава государства ознакомился с финансово-экономическим состоянием завода, производственным процессом, осмотрел выставку продукции. Главе государства доложили о реализации инвестпроекта по созданию нового высокотехнологичного комплекса. Он позволит вырабатывать до 4 миллиона метров ткани в год.

«Камволь» является единственным в стране предприятием по производству камвольного полотна. При этом уровень износа основного технологического оборудования здесь около 90%.

По итогам посещения президент подверг критике работу Правительства. Кроме того, глава государства уволил руководителя этого предприятия, генерального директора концерна «Беллегпром» и его заместителя. Александр Лукашенко поставил во главе «Камволь» его главного инженера Виктора Гавриленко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я ведь специально тянул с посещением этого предприятия. Об этом знало Правительство, об этом знал Ладутько. Я уже не говорю о всех тут бездельниках, которые в «Беллегпроме» сидят. Знало руководство, что я сюда приеду.

Я специально откладывал эту поездку. Откладывал, надеясь на то, что хоть из-за страха Мясникович, Ладутько и Семашко, бездельников ниже не называю, что-то здесь сделают. Не просто там подкрасят что-то, как они умеют это делать, и в мороз асфальт положат, благо, тут не надо класть, а сделают что-то по существу. Как я убедился, это меня поразило, здесь ничего не сделано практически. Как было, так и было. В свое время, в 2008-2010 годах я оказывал им помощь, они купили вот эти новые единицы производственного оборудования, их установили. На них и держатся.

Я уже говорил, что страна та имеет право на жизнь, которая может, во-первых, накормить народ, во-вторых, обуть и одеть. Накормить, я уже говорил, мы людей накормили. С избытком, вдоволь. И сельское хозяйство должно постепенно развиваться при небольшой поддержке само.

По обуви мы тоже договорились. Недавно было совещание по кожевенно-обувной промышленности. Мы договорились, как будем действовать. Правительство должно мне предложить свою точку зрения - в результате на что они вышли. Пока этой точки зрения Кобяков мне на стол не положил. Не дай Бог только будут сорваны сроки. Пеняйте сами на себя. То есть - где будем восстанавливать (в Гатово, не в Гатово) переработку кож, где будем шить те миллионы пар, которые нужны народу.

Нынешняя тема – это продолжение моего послания белорусскому народу и Парламенту, где я сказал: «За это предприятие головой отвечает кто? Семашко». Но если помощник не знает, что я говорил, так что тут говорить. За это предприятие отвечает Русый вместе с тем шлейфом, который надо сегодня восстанавливать. Семашко отвечает за Оршанский льнокомбинат, модернизацию его, а Мясникович отвечает за ПХБО «Барановичское». Поэтому мы еще посмотрим, может быть, в начале следующего года, что сделал Мясникович на ответственном предприятии, а по весне, летом, возможно, посмотрим льнокомбинат. Но это одежда, для народа она нужна. Без этого нельзя. Более того, как тут говорят, что вокруг все уничтожено. Только Турция, Туркменистан и еще кто-то производят эти ткани. В России нет этих производств. Так почему бы сегодня не производить эти ткани, даже если не хватает собственного сырья, закупать и продавать, спрос бешенный. Но из рук вон плохо работают. Поэтому мое внимание заключается в том, что людей надо накормить, одеть, обуть. Это главное. Вот это – одежда.

Второй концептуальный посыл – то, о чем я всегда говорю – надо диверсифицировать экономику, надо ее завязать на местное сырье. Сельское хозяйство, понятно, – это земля, это своей сырье. Деревообработка, понятно, – свое сырье. Льнопереработка – свое сырье. Оно есть сегодня, этот лен есть, не того качества. И кровь из носу, он будет лучшего качества в будущем году. А есть ли сырье для этого у нас, в Беларуси? Практически нет. И я к главному подвожу. Ведь это вершина айсберга, вот это предприятие. Почему? Потому что вы, если обратили внимание, Косинец докладывал, они в Витебской области строят уже 21 овцеводческую ферму. К нам приехали иранцы, мы попросили других, которые имеют возможность и знают толк в этом, в овцеводстве. И мы начинаем развивать овцеводство. Так, Леонид Константинович? Поэтому мы преступление совершим, когда мы разведем овец, а это быстро, разводится это стадо, это не проблема, и у нас хватает для этого, у нас опыт был, и Русый, нынешний вице-премьер (он в свое время работал в хозяйстве, которое производило шерсть, у него были овцы), умеет работать с ними. У нас еще люди остались, которые умеют работать. И нам надо сотни тысяч овец, мы их разведем и получим шерсть для этого. Остальное дозакупим на внешних рынках. А если будет большой спрос, так мы массово можем покупать на внешних рынках шерсть и производить прекрасные ткани, которые здесь умеют делать. Здесь еще тысяча человек от тех семи тысяч советских осталось, осталась школа. Поэтому нам надо сохранить это. Таким образом мы продолжаем диверсификацию экономики, мы привязываемся к своему сырью, которое произведем здесь, и произведем здесь ткани. Это целая отрасль легкой промышленности. Вот в чем смысл всей этой реконструкции. Оршанский льнокомбинат из льна, Барановичское производственное хлопчато-бумажное производство, то есть хлопок. Ну что ж, построили огромный комбинат. У нас хлопка нет и не будет, но он есть на рынке. Есть современное производство, оно будет рентабельно работать.

И третье направление – это шерстяное. Без этого человек жить не может. Да, он будет ходить в х/б, но мы же сегодня в х/б не ходим, все одевают шерсть. Здесь шерсть с ниткой лавсана, так я понимаю. Для прочности, для эластичности и так далее. Но это прекрасные ткани, мы их можем делать. То есть люди есть, школа есть, сырья пока не хватает, но его много на международных рынках, можно купить. Но мы должны свое сырье иметь, чтобы привязать к источникам собственного сырья. И это мы должны сделать в течение этой пятилетки, до 2015 года, закончив всю реконструкцию до 2015 года всего этого комбината.

Встает вопрос: как модернизировать, как реконструировать? Я опять же не настаиваю, но я по-хозяйски хочу посмотреть на этот комбинат. Вы посмотрите: капитальное сооружение. Я думал, что здесь бомбоубежище. Здесь всего 8 см толщина крыши. Что здесь нас пугает? Крышу надо проревизировать, укрепить там, где надо, сделать так, чтобы нигде не затекало и подвесить потолок. Потолок подвесим – в свободные цеха завози новое оборудование по той же иностранной кредитной линии, устанавливай оборудование и начинай работать немедленно.

То, что я здесь увидел, – это преступная безответственность. Я не говорю о том, что тут надо было все зачистить, побелить. Нет. Ну как же так: разбитые стекла и женщины работают?! Здесь и Ладутько ходил, и Семашко, и Мясникович, но я уже о нем не говорю. Это преступление! И оно наказуемо.

Президент поставил во главе предприятия «Камволь» его главного инженера Виктора Гавриленко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Поэтому директора предприятия снять сегодня же с должности и назначить пока не исполняющим обязанности, а назначить директором и контроль за ним того, кого они перевели из Орши, его. Это у него шанс. Не сделаешь – посажу! Не сделаешь предприятие – сядешь. Извини, что я так говорю, но выбора не будет. Но я не хочу, чтобы ты сидел. Ты мне нужен здесь как директор, и ты должен сделать это предприятие, должен по-хозяйски разобраться, как будет идти модернизация.

Руководителя концерна и того бывшего директора, который здесь был и провалил все, который себе заместителя взял, выгнать с работы до вечера. И до Нового года внести с Кобяковым предложение по назначению здесь руководителя «Беллегпрома», министра. И посмотрите тщательно на этот концерн, тщательнейшим образом. Там, наверное, надо чистку провести приличную. Но там есть и хорошие люди, которые хотят работать. Но он стал таким министром, что к нему даже люди не могут зайти, которые хотят что-то сказать. Это я знаю точно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если президент не будет ходить по цехам и вникать в производственные процессы, значит, это не президент. Для Беларуси - однозначно. Президент должен знать основные отрасли и, желательно, основные технологические процессы, которые происходят в этих отраслях. Это во-первых. Во-вторых, ходят потому, что бездельничают другие. Но я не хочу тут предстать перед вами или перед народом каким-то героем. Это связано с тем процессом, который мы только что сказали: модернизация. Я об этом прямо, негромко сказал, назначая на эту должность пока что еще не справляющегося с ней Прокоповича (Петр Прокопович – помощник Президента Республики Беларусь – ред.). Он должен отвечать, мой помощник, меня информировать о том, как идет модернизация предприятия. Помните, я говорил: руководитель предприятия, делаешь табуретки – план модернизации должен быть. Мебель делаешь – план модернизации, гигантская деревоперерабатывающая компания – план модернизации. Он, в свое время, был утвержден. Успешно провален. Ткачество, как вы сказали, мы изучали лен,- план модернизации. И вы видите, что идет модернизация от поля, где получают льнотресту, до льнокомбината, где вырабатывают ткани. Я только что говорил о модернизации Камвольного комбината, который дает шерсть. Льняные ткани хорошо, х/б хорошо, шерсть нужна. Вы знаете лучше меня, что такое шерсть, для чего нужна. Поэтому я уделяю столько внимания этим вопросам. И еще и потому, что у нас есть люди, которые умеют делать прекрасный продукт, востребованный на рынке. Почему я давлю и тороплю, потому что рынки свободны. Вот вы слышали, Семашко говорил (Владимир Семашко – Первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь – ред.): «Ах, вокруг всё развалилось, мы только остались!». Так, с одной стороны, радоваться надо: непочатый край работы. Работай и продавай, раз не хватает этой ткани в России. Мы же конкурентоспособны будем. Но мы преступно опаздываем. Поэтому я перед Новым годом, уж так график сложился, что где-то мы потеряли время, интенсивно наверстываю даже свой этот график, по всем направлениям интенсивно работаю. Успеем – тысячи людей получат хорошую работу и прекрасную зарплату, а страна – валюту. Мы не только оденем собственный народ, мы продадим приличное количество тканей на экспорт. Ближайшее время вот этот первый этап модернизации мы должны подойти к 5 миллионам квадратных метров шерстяных тканей здесь, на этом Камвольном комбинате. Когда-то мы получали в советские времена 22 миллиона. А мы мечтаем сегодня о пяти. А сегодня свалились к двум?! Сегодня только 2. Это в 10 раз сократили производство! Какие это...это флагман был! Всё загублено. Но мы восстановим это. Мы это предприятие восстановим, и вы видите, что мы это делаем комплексно. Мы не только вот делаем предприятие, а завтра будем искать, где купить шерсть: в России или в Иране. Мы должны свое овцеводство развивать. И обеспечивать комбинат хотя бы процентов на 70-80 своей шерстью. Остальное - купим. На рынке достаточно этой шерсти.