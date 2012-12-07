Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко потребовал от чиновников конкретных предложений по развитию калийной отрасли Беларуси. В производстве и экспорте минеральных удобрений обозначился ряд проблем, которые требуют скорейшего решения. Часть из них связана с падением цен и снижением спроса на продукцию из-за переполненности традиционных рынков. При большом запасе мощностей темпы производства снизились и на «Беларуськалии».

Первый колышек в основании нового завода смешанных удобрений. Съемка сделана в прошлом году в апреле. Тогда правительство отрапортовало - Беларусь может первой выйти на рынок с новой конкурентоспособной продукцией. Это выгодное расширение бизнеса, учитывая, что и сегодня «Беларуськалий» формирует значительную часть ВВП страны.

Производства такие в мире есть, но у нас — новейшие технологии и в этом плюс, говорят ученые, который можно использовать и занять нишу на рынке. Одно дело просто смешать удобрения (на «Беларуськалии» это уже делают), другое дело в точных пропорциях свести в одну гранулу - калий, азот и фосфор. Это мировой тренд.

Вячеслав Шевчук, заведующий отделом Института общей и неорганической химии НАН Беларуси:

Калий закупается для того, чтобы производить эти комплексные удобрения другими государствами. А тут мы можем выйти уже с готовой продукцией, это отразиться, во-первых, на увеличении сбыта, калия, как такового. Во-вторых, определенный морже при продаже НПК удобрений, плюсы несравненные, а кроме того это захват новых рынков. Я не могу все рассказывать, потому что это составляет промышленный секрет, это наталкивает наших конкурентов на работу в таких направлениях.

Мировые компании, причем не только продуктовые, борются за продвижение товаров. И хорошие удобрения, которые дают возможность вырастить и больше, и быстрее - нужны везде.

Людмила Овсеенко, заместитель директора Института общей и неорганической химии НАН Беларуси:

Можно использовать в лесных питомниках, иначе мы не получим качественный посадочный материал, даже вот в таких вещах. Уже не говоря о том, что это необходимо действительно для производства продовольствия.

Такой «микс» и стоит дороже, и продается «со свистом». Это цитата из комментария премьера. Стройку нового производства он инспектировал буквально месяц назад и критиковал строителей за низкие темпы. Завод обещали сдать к концу года. Сроки затянули. Поручение разобраться и всё же ускорится — дал сегодня Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы все прекрасно знаем, что продавать калийные удобрения хорошо, но еще лучше продавать смешанные или комплексные удобрения, где в одной грануле или смешиваются просто три гранулы НПК. Это совсем другая цена и совсем другое дело. Еще раз подчеркиваю: мы об этом уже давно говорили, и, по-моему, в Правительстве где-то пылятся в очередной раз эти планы. Я хотел бы услышать, как у нас обстоят дела со строительством мощностей по смешиванию калийных, азотных и фосфорных удобрений, потому что сегодня на рынке они востребованы. Это, еще подчеркиваю, совсем другая ценовая палитра, совсем другая цена.

Именно на таких удобрениях можно заработать даже, когда калийный мировой рынок лихорадит. Неурожай в Аргентине, Бразилии и США. Финансовые проблемы в Индии. Снижается платежеспособность и спрос на традиционную продукцию калийщиков. Нужна гибкая тактика.

Валерий Иванов, генеральный директор «Белорусской калийной компании»:

Я думаю, что в текущем году будет введен завод по производству гранул и в планах «Беларуськалия» строительство завода на ближайшую перспективу. Может быть года 2 и мы будем производить миллион тонн гранул. Рынок сбыта он на сегодняшний день есть и к тому времени, я думаю, что этот рынок сбыта удвоится или потребность в этих удобрениях удвоится-утроится и всегда будет возможность продать эти удобрения по более высокой добавленной стоимости.

Предприятия калийной отрасли модернизируются, производится отечественное оборудование для шахтных работ. В это же время активно разрабатываются и новые месторождения: в этом году открылся Березовский рудник, запасов которого хватит более чем на 40 лет интенсивной добычи. На очереди — Петриковское месторождение. Причем речь уже идет об экспорте не только продукции, но и услуг. Так, белорусы строят Горлыкский горно-обогатительный комбинат в Туркменистане.

А в самом Солигорске строится и еще один завод, который может стать пилотным на постсоветском пространстве. Это химкомбинат по глубокой переработке хлорсодержащего минерального сырья. Когда запустятся два новых производства — валютная выручка вырастет в разы, говорят на «Беларуськалии». Но Президент уже сегодня задает чиновникам прямые вопросы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Проблема, которую хотел бы сегодня обсудить, – это калийные удобрения. Как у нас дела в «Белорусской калийной компании», как мы производим и реализовываем удобрения? Меня информируют о том, что якобы рынки сегодня у нас уже переполнены и падают цены, производители снижают производство. Не знаю, как другие производители, хотя у меня есть информация, но наш производитель точно снижает производство, несмотря на большой запас производственных мощностей.

Как дела с нашими главными российскими партнерами, договорились ли, и если договорились, что вы планируете предпринять в перспективе?

Хочу вас предостеречь от ваших трафаретных рассуждений, которые мне очень хорошо известны. Это чисто белорусский менталитет: как бы не ступить лишний раз, чтобы не провалиться, а вдруг обвалится, а вот у нас там может быть плохо – вот гадания на кофейной гуще в этом кабинете не нужны. Я уже их наелся, посещая предприятия на местах, мне нужны конкретные предложения. Если таких конкретных предложений от состава нынешнего совещания нет, ну надо идти тогда заведующими складами работать, которые мы до сих пор не построили или строить новые производства в лучшем случае.

Пока новое производство по смешанным удобрениям не готово. Но этой весной калийщики все еще обещают представить новый продукт аграриям.

По результатам совещания президент дал ряд поручений, еще раз обратив особое внимание на скорейшее создание мощностей по производству смешанных удобрений и выходу на мировой рынок с этой исключительно востребованной продукцией.

«Беларуськалий» – один из крупнейших мировых производителей и поставщиков калийных минеральных удобрений. К тому же формирует сегодня значительную часть ВВП страны. На четырех рудоуправлениях занято около 20 тысяч человек. Предприятия отрасли модернизируется, производится отечественное оборудование для шахтных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.