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Лукашенко одобрил проект соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций в СНГ

06 июня 2023 16:52
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Проект соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций в СНГ одобрил Александр Лукашенко. Подписан соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко одобрил проект соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций в СНГ-1

Теперь вести переговоры и заключать соглашения уполномочено правительство. Также, в соответствии с документом, создаются дополнительные условия для учреждения и деятельности компаний из стран СНГ в сфере услуг, в производственных и сельскохозяйственных секторах стран Содружества. Все это, несомненно, поспособствует развитию промкооперации, внедрению инноваций, а также созданию благоприятных условий для развития экономик стран Содружества.

# СНГ # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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