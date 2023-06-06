Лукашенко одобрил проект соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций в СНГ

Проект соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций в СНГ одобрил Александр Лукашенко. Подписан соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь вести переговоры и заключать соглашения уполномочено правительство. Также, в соответствии с документом, создаются дополнительные условия для учреждения и деятельности компаний из стран СНГ в сфере услуг, в производственных и сельскохозяйственных секторах стран Содружества. Все это, несомненно, поспособствует развитию промкооперации, внедрению инноваций, а также созданию благоприятных условий для развития экономик стран Содружества.