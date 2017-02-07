Александр Лукашенко губернатору Костромской области: нам надо устанавливать по линии народной демократии теснейшие отношения

Новости Беларуси. Прочные связи с регионами укрепляют отношения Беларуси и России, – заявил 7 февраля Александр Лукашенко на встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Именно такой тандем способствует сближению народов, а также позволяет развивать экономическое сотрудничество. Костромская область – давний и надежный партнер Беларуси.

Во время встречи глава государства также затронул тему возникающих споров относительно качества белорусской продукции и ограничений поставок на российский рынок. Александр Лукашенко призвал партнеров разобраться в этой ситуации.

Костромская область – северо-восток европейской части России. Территория 60 тысяч квадратных километров. Это немного меньше, чем четвертая часть Беларуси. Работающие там предприятия – лидеры на российском рынке по производству нефтегазового, грузоподъемного оборудования. А еще Костромской край известен своим текстилем и ювелирными украшениями.

В Беларуси уверены: мы могли бы расширить кооперационные связи в машиностроении, реализовать совместные аграрные проекты. Делегация во главе с губернатором. Сергей Ситников, кстати, впервые с визитом в Беларуси.

Костромчан интересуют удобрения, сотрудничество в льняной отрасли. Ее в этом российском регионе тоже развивают. А для того, чтобы обслуживать белорусскую технику, в области планируют создать единый сервисный центр. В регионе используют и наши тракторы, и комбайны.

Сергей Ситников, губернатор Костромской области (Россия):

Побывали на предприятии «Амкодор». Изучали возможности сотрудничества по использованию белорусской техники в дорожной отрасли, лесной, в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Техника интересная, имеет преимущество достаточно серьезное по сравнению с импортной техникой. И самое главное – находясь в системе единого Союзного государства, имеются в том числе и банковские лизинговые продукты, которые позволяют реализовывать достаточно широкие хорошие большие программы.

Прочные связи с регионами – это основа белорусско-российских отношений. Свидетельство тому – регулярные деловые контакты, встречи, официальные визиты делегаций.

Губернатора Костромской области 7 февраля во Дворце Независимости принял Президент Беларуси. Конечно же, речь зашла и о торгово-экономическом сотрудничестве. Дело в том, что в последнее время товарооборот между нашей страной с этим российским регионом снизился. Когда-то он достигал 100 миллионов долларов, но по итогам 2016 года едва превысил 77 миллионов.

Президент отмечает: тенденция к снижению весьма ощутима и в рамках интеграционных сообществ. А это не может не волновать. Как и попытки ограничить традиционную торговлю. Россия буквально на днях включает красный свет на пути поставок говядины из Минской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прямые партнерские связи с регионами России становятся все более значимым фактором укрепления двустороннего экономического сотрудничества наших стран. А без экономики ни туда, ни сюда. Потому что это основа любых отношений. Это ответ многим тем, кто сегодня начинает считать наши отношения по бухгалтерии. Меня упрекают в том, что я ищу интерес. Но если бы не было интереса, наверное, и вы бы сюда не приехали.

Костромская область давно является перспективным и очень надежным партнером нашей страны. В прежние времена объемы нашей взаимной торговли превышали рубеж 100 миллионов долларов. Не с каждой крупной страной у нас такой товарооборот сегодня. Но за последние два года объемы товарооборота значительно сократилась, что меня очень волнует. И встает вопрос: зачем мы создавали Единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и ЕврАзЭС? Об этом надо говорить, надо узкие места находить и как-то склеивать наши отношения. Вместо того чтобы объединять, склеивать, устранять негатив, запрет на поставки говядины в Россию.

К нам приехали китайцы. Они посмотрели на наши предприятии. Нет проблем, нет никаких вопросов. У нас, говорят, таких предприятий нет. Поставляйте с любого предприятия «молочку», говядину. Почему вдруг России мясо поперек горла стало? Фуру мяса завезли, понюхали на границе и якобы оно из Украины. «Заберите это мясо, у вас его уничтожат, уничтожьте». Причем тут Минская область? Жуликов хватает. Вы там боритесь, чтобы ваши не пользовались этим. До сих пор не понимаю. Закрыли – и закрыли, а Минская область – это же полстраны. Зачем же вы закрывает прежде, чем разобраться? Надо разобраться. Понимаете? Надо разобраться, а потом закрыть. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну.

Вы должны знать, что вы наши самые близкие братья, россияне. Поэтому я еще раз говорю: спасибо вам и вашим коллегам за то, что вы приехали. Нам надо устанавливать по линии народной демократии теснейшие отношения. Мы были вместе и будем. Только не хотелось бы их усложнять и проходить какой-то период непонимания.

«Серые» схемы поставок действительно иногда выявляются. С ними нужно бороться. Но вместо того, чтобы разобраться с нарушителями, расплачиваться заставляют добросовестные предприятия.

Александр Лукашенко:

Россия не хочет покупать в Украине. Хорошо – исполняем, потому что это граница белорусско-российско-украинская. Есть продукция сельского хозяйства в Беларуси. Она огромная, мы увеличили в пять раз производства. И есть переработка. Переработка равна возделываемой продукции. То есть если у нас там есть свободные мощности, чтобы дополнительно переработать, это 3%. То есть у нас свои перерабатывающие предприятия загружены полностью, буквально 2-3%. И что эти 2-3%, какую-то угрозу нанесут России? Я уже начинаю думать, что, наверное, политика, действительно, боятся потерять Беларусь. Все-таки тысяча километров коридор. Это для России, особенно сейчас. Уже начинаю уговаривать россиян: «Да выкиньте вы из головы».

Связи с регионами как раз гарантируют сближение на тех уровнях, которые остаются за границами «погранично-таможенных» и «нефтегазовых» споров.

В правительстве 7 февраля подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве с Костромской областью.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас в последние годы было создано немало новых животноводческих комплексов, молочно-товарных ферм, свиноводческих комплексов. Если вам так интересно, мы готовы поделиться, посмотреть. Я знаю, что у вас есть определенная проблема с обеспеченностью трудовыми ресурсами в сельской местности. У нас есть достаточно высоко автоматизированные, роботизированные варианты исполнения молочно-товарных ферм. Это тоже все можно посмотреть.

У Беларуси и Костромской области схожие экономики. Есть возможность объединить усилия, а в чем-то дополнить друг друга. К примеру, этот регион России сейчас активно строится, настолько активно, что даже план опережает, а здесь белорусы могут предложить свою помощь. Возведение жилья, реконструкция объектов, развитие автомобильных дорог.

Фирменные магазины белорусских производителей в области есть, а вот товаропроводящая сеть отсутствует. И это тоже потенциал, который может быть реализован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.