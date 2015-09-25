Александр Лукашенко дал старт новому производству на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине

Новости Беларуси. Белорусский металлургический завод в Жлобине входит в число пяти крупнейших предприятий республики. И сегодня производственный гигант посещает президент Александр Лукашенко. В торжественной обстановке глава государства дал старт новому производству нажатием символической кнопки пуск.

Новый цех начали строить еще в 2012 году. Подрядчиком выступила итальянская компания. Как ожидается, он станет одним из передовых в мире.

Новый сортопрокатный стан – это полкилометра высокотехнологичного оборудования. Его мощность – 700 тысяч тонн в год. В перспективе – миллион тонн. Для белорусской промышленности достаточно всего 10-15% этих объемов. Всё остальное – на экспорт.

Пробные партии уже принесли предприятию неплохой доход – 15 миллионов долларов. А основные заказчики – партнеры из Европы и США.

Анатолий Савенок, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

В целом, решаются две стратегические задачи. Первое – увеличение экспортных поставок продукции. Исходным сырьем служит металлолом. И продается продукция с высокой добавленной стоимостью. Вторая задача, которая решается, это импортозамещение. Продукция данного стана позволит обеспечить предприятия машиностроительного и строительного комплекса Республики Беларусь необходимым сырьем, тем, которое закупается и ввозится на территорию Республики Беларусь.

Белорусский металлургический завод был создан три десятка лет назад. За это время он вырос до уровня авторитетного производителя с широкой линейкой продукции и занял твердые позиции на мировом рынке. Сейчас на БМЗ проходит самая масштабная модернизация в его истории. Территория, которую занимает завод, – около 250ти гектаров. Структурно предприятие состоит из трех основных производств: сталеплавильного, прокатного и метизного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.