Александр Лукашенко: 7 миллиардов от Китая мы хоть завтра можем получить и реализовывать проекты

Плавающий курс рубля, цены на потребительском рынке и освоение китайских кредитов… И это далеко не весь перечень тем, которые сегодня Александр Лукашенко обсудил с председателем правления Нацбанка Павлом Каллауром. Глава ведомства рассказал о ситуации, которая складывается в финансовом секторе. Август был для экономики не самым простым месяцем. В это время на Беларусь влияли внешние факторы - падение мировых цен на нефть и ослабление национальных валют у основных торговых партнеров — прежде всего в России. О сегодняшней обстановке в стране расскажет Наталья Бреус.

2015 складывается для экономики непросто. Падение спроса на привычных площадках белорусские экспортеры, те, кто зарабатывает валюту, почувствовали еще в конце прошлого года. Тогда же Национальный банк страны пошел на непопулярные меры — ограничения на валютном и кредитном рынках. К февралю регулятор уже во главе с новым руководителем определился с новым режимом монетарной политики. Один из ключевых моментов в ней — гибкое курсообразование. На «плавающий» курс в России перешли еще прошлой осенью. В Казахстане решились полмесяца назад.

Белорусский рубль привязан к корзине валют. В ней — евро, доллар и российский рубль. Колебания курсов отражаются на белорусских деньгах. В августе стоимость этой корзины только росла. Как реагирует валютный рынок Беларуси? Это стало одной из тем рабочей встречи президента с руководителем Национального банка.

Александр Лукашенко:

Несмотря на неудачный для нас август (в связи с воздействием внешних факторов – особенно в России – от этого никуда не денешься), за 8 месяцев мы больше валюты предложили, чем сами купили. Благодаря переходу на плавающий курс нам удалось убедить население, что мы с ними в игры играть не будем. И это правильно. Нам надо придерживаться подобной позиции. Вот есть столько-то долларов, у населения есть желание купить столько-то долларов – соответственно – цена этого доллара такая. Но напрягаться в этом отношении не стоит. Обычные люди все могут купить в Беларуси за белорусские рубли.

Курс колеблется в первую очередь из-за внешних факторов. Особенно это почувствовалось в августе. На этот месяц пришлось сразу несколько мировых финансовых потрясений. Казахстан пошел на 30-процетнную девальвацию тенге. Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с марта 2009 года опустилась ниже психологически важной отметки в 45 долларов на фоне падения биржевых индексов в Китае. Нацбанк Беларуси придерживается политики адекватного реагирования.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь

В условиях высокой неопределенности нужно своевременно уметь реагировать на изменения конъюнктуры и особенно на вызовы.

Главу государства интересовала ситуация с перспективами по концу года по ценовой стабильности.

По оценкам Национального банка индекс потребительских цен не превысит прогнозы, которые делал Нацбанк в начале текущего года – 18% плюс-минус 2. Инфляция будет не выше.

В этой ситуации президент поручил госконтролю вести мониторинг на потребительском рынке. Отслеживать цены на продовольствие, школьные товары, услуги ЖКХ, лекарства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я правительству поручил, чтобы внимательно отслеживали цены на потребительском рынке, в магазинах, чтобы мы как-то могли и административно воздействовать на инфляцию, при этом тоже не перебирая, чтобы не получить так, что мы получим дефицит товаров.

Павел Каллаур, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

У нас был рост цен на 7,5% за 7 месяцев. На 1 сентября мы ожидаем прирост где-то еще на 0,3 процентных пункта. То есть это будет не более 7,9%.

Александр Лукашенко:

Это среднее, но меня волнует, прежде всего, ценообразование на товары, которыми люди пользуются всегда: покушать, одеться и так далее. Это меня больше всего волнует. Пусть это будет непопулярно, но меня меньше волнуют люди, которые по 3-5 телевизоров покупали или покупают, автомобили себе могут купить. Слабо богу, что они себе это покупают, но это люди с определенными доходами или люди, которые себе стремятся что-то накупить и перепродать, если это возможно. То есть это некритично. Важны эти группы товаров, их мы и мониторим сейчас. Это ваша проблема с правительством.

При этом мы имеем ситуацию более – менее стабильную на валютном рынке. Нам успокаиваться не надо, потому что – мы с вами об этом говорили – главное - экономика. Поэтому вы не обращайте внимания, что кто-то там критикует вас с правительством, что вы в ручном режиме, ручное управление применяете. Какое хотите применяйте управление, лишь бы от этого был результат. Сегодня не до жиру.

Сегодня видите, что происходит вокруг? И я всегда людям откровенно говорю: знаете, у нас впереди, возможно, еще более сложные времена, и, дай Бог, нам вот так пройти, как мы сегодня идем. Ситуация в мире от нас не зависит. Мы должны к ней приспособиться, и мы должны это понимать. И то, что у нас более – менее спокойная, стабильная, более – менее предсказуемая ситуация во всех сегментах – экономике и особенно в валютно-денежно-кредитной политике, более менее предсказуемая - это наше счастье.

Поэтому это надо сохранить. Вот этот тренд нужно сохранить, но помнить, что деньги – из экономики.

То есть сегодня важно, чтобы экономика работала. Не случайно глава государства ориентирует на продвижение экспорта. Бесперебойные продажи — источник валютных поступлений. Вообще, в нынешних условиях все средства хороши! Эту мысль озвучил глава государства на примере конкретного проекта, который планируют реализовать в Беларуси.

Александр Лукашенко:

Я хотел бы посоветоваться по одному частному вопросу у вас, вопросу строительства у нас еще одного горно-обогатительного комбината по добыче и производству калийных удобрений «Славкалий». Это частный инвестор под кредиты КНР. Надо-ненадо, какие риски? Все шло хорошо, потом кто-то заметил там какие-то риски. Я был в Китае, 3 миллиарда льготных кредитов они нам предоставили, 4 миллиарда коммерческих. 5 миллиардов мы освоили и осваиваем. Но 7 миллиардов у нас – готовые деньги, которые мы хоть завтра можем получить и реализовывать проекты. Что меня здесь приободряет и выгодно для страны.

Кто-то озабочен, что у нас безработица, нет больших продаж, инвестиций. Так давайте возьмем эти кредиты, возьмем проекты в стране – типа атомной станции и задействуем там свободных людей, строительные мощности. Это надо использовать. Оказалось, у нас проектов не хватает, как выяснилось в переговорах с китайцами. Так почему спим?

Руководитель Национального банка доложил и о выполнении других поручений президента. При назначении Александр Лукашенко ориентировал главу ведомства на развитие цифровых технологий в банковской сфере. Впрочем, банки страны уже стали на цифровые рельсы.

Многие белорусы уже научились общаться с банками на расстоянии. С помощью интернет-, смс- или мобильного банкинга можно сделать платеж или операцию на ходу. Парадокс — но именно так дистанционно банки становятся ближе к людям.

Национальный банк Беларуси вынес на общественное обсуждение проект указа о развитии цифровых банковских технологий. Документ прошел первый этап согласования в госорганах и в целом получил положительную оценку. Одна из новаций - разработка единой банковской системы идентификации и аутентификации клиентов. Пройдя один раз идентификацию, можно будет работать с любыми банками Беларуси через интернет.

То есть это будет своеобразное банковское «одно окно». Система будет создана на базе уже действующей и известной ЕРИП, которую Нацбанк ввел еще в 2008 году. С ее помощью рассчитываться за услуги проще.