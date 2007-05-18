Аэропорт "Минск-1" сменит прописку

Каким быть центру Минска в ближайшем будущем? Ответ на этот вопрос держали перед главой государства столичные архитекторы.

На месте аэропорта "Минск-1" и авиаремонтного завода градостроители предлагают возвести административно-деловой и общественный центр " Минск-City ". Здесь планируется построить конгресс-холл и другие административные здания, гостиницу, спортивные объекты.

Президент Президент Беларуси одобрил концепцию строительства нового административно-делового и общественного центра и жилого района "Минск-City" и поручил зодчим использовать территорию максимально, вплоть до каждого квадратного метра земли. И строить так, чтобы не только из стекла и бетона. Должна быть изюминка, белорусский колорит. Проект комплексный. Поэтому продумывается и транспортная схема. И в частности, прокладка в эту часть Минска третьей линии метро. Работы начнутся в 2011 году.

От старых зданий прилегающих кварталов они будут в корне отличаться не только стилем, но и высотой. Уровень некоторых строений будет достигать 70 этажей. Кроме того, в новом районе будет построено 800 тысяч квадратных метров жилья.

Строить необходимо европейскими темпами, и Александр Лукашенко потребовал ускорить проектные работы, чтобы уже в 2009 году началось строительство нового района. А еще через год на аукцион будут выставлены лоты для участия инвесторов в реализации проекта.

Новостроек в республике становится больше. Объем жилищного строительства с начала года увеличился почти на 19%. За этот период сдано в эксплуатацию миллион 270 тысяч квадратных метров жилья. Еще предстоит построить более 4 млн. кв. метров общей площади за счет всех источников финансирования.