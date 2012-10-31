630 тысяч рублей в месяц за «однушку» в арендном доме: Государственный миф или реальность?

Новости Беларуси. Многие из нас сегодня нуждаются в жилье. Кто-то сыграл свадьбу, и хочет жить отдельно от родителей. У кого- то семья выросла – неплохо бы расшириться, пока очередь подойдет. Да мало ли причин иметь свой угол… Был один выход – снимать квартиру. Теперь вот появился второй – можно арендовать у государства. Сколько это будет стоить? Что вообще такое арендные дома? Так ли выгодны они и гражданам, и государству?

Госрынок арендного жилья еще не успел сформироваться, а уже скептики поговаривают, что на этом деле просто море желающих нажиться! Так это или нет — пусть лучше подумают прокуроры и милиционеры. Мы же давайте поразмышляем о фактах.

Итак, государство решило стать активным игроком на рынке аренды жилья. И преследует, как минимум, две цели: предоставить крышу не обеспеченным жильем белорусам и составить конкуренцию частному рынку недвижимости, даже сбить цены. Об этом в Беларуси в последнее время заявляют все громче. Активнее всех - столица, поскольку и очередь льготников на жилые квадратные метры здесь самая длинная.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Столица на своем уровне пытается решить жилищные проблемы минчан, в том числе через такое новое направление, как строительство квартир для сдачи в аренду. Рынок арендного жилья в столице существует давно, но в основном без участия государственного жилфонда. Сейчас стало труднее получить льготный кредит, так как большая часть претендовавших на него ранее теперь на это не имеет право. Арендное жилье - один из вариантов очередникам улучшить свои жилищные условия.

В Беларуси цены на съемные квартиры пока диктуют собственники, зачастую необоснованно их завышая. Причем значительная часть этого рынка - «серая», а значит, казна не получает налогов.

Хотя, как говорят в агентствах недвижимости, после сентябрьского высказывания главы государства - забирать квартиры у тех, кто построил их с господдержкой и сдает в аренду - активность рынка заметно снизилась. Правда, по ценнику это никак не ударило. Сможет ли ввод в эксплуатацию государственных арендных квартир повлиять на ситуацию? Оптимистичны не все эксперты. Однако, только Минск уже за два года планирует значительно увеличить обороты и построить арендные дома в каждом районе города.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Три тысячи арендных квартир на 13-15 год. Источником реализации этого проекта будут как средства бюджетов, так и кредиты банка, так и облигационный займ горисполкома на реализацию этого проекта.

Спрос на арендное жилье из госфонда уже и на этот момент превышает предложение. К примеру, в Заводском районе столицы на 12 арендных квартир претендуют более 120 человек. Повышенный спрос объясняется лояльными ценами, ведь уже заявлено - квадратные метры арендаторам госжилья обойдутся в разы дешевле.

К примеру, в типовом панельном доме однокомнатная квартира обойдется чуть более 600 тысяч рублей в месяц. За двухкомнатную придется отдать около миллиона, а за 3-комнатную — миллион 287 тысяч рублей. И разумеется, это в ценах октября.

Арендные дома, как планируется, распахнут свои двери по всей Беларуси.

В городе над Бугом, например, на очереди нуждающихся — 34 тысячи человек. И все они — потенциальные претенденты на такое жильё. Списки будут составляться по заявлениям с учетом даты постановки на очередь. Понятно, что цены столичные будут отличаться от цен, скажем, в Бресте. Вообще, разработана формула расчета цены - в зависимости от комфортности и места нахождения дома.

Николай Бесько, заместитель председателя Брестского горисполкома

Законодательством определена данная стоимость арендного жилья. Квартира 1-комнатная обойдётся около 630 тысяч на данный момент, двухкомнатная — соответственно 840 тысяч без учёта коммунальных платежей.

Государству этот проект, на первый взгляд, весьма невыгоден: при низкой стоимости аренды строительство окупится нескоро. И это скорее социальный проект, выгодный населению. С другой же стороны, государство выиграет в том, что создаст нормальные условия жизни своим гражданам – рабочим, учителям, инженерам, руки которых очень ему нужны.

Наконец, это своего рода материальная помощь людям, ждущим собственное жилье. Давайте вспомним, что почем.

Агентства недвижимости предлагают однокомнатные по цене от 250 долларов в месяц. Заметьте, это тоже без платы за коммуналку. Нижний порог цены на съёмную двухкомнатную квартиру - 300 долларов, на обычную трехкомнатную — 350. Так что не каждой семье с детьми такие цены по карману.

Правда, не стоит рассчитывать, что планировка и быт в государственных арендных домах будут роскошными. Скромно, но со вкусом — говорят строители, хотя и с минимальным комфортом. Больше всего в таких домах будет двухкомнатных квартир, как самых популярных.

Владимир Романюк, начальник строительно-монтажного управления:

По планировке — комфортные квартиры. В однокомнатной квартире зал 17 квадратов и кухня — 9,5 квадратов. В двухкомнатной квартире добавляется спальня, где-то 14 квадратов. Нормальные изолированные квартиры.

Но только ли те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, смогут арендовать квартиры? Одни эксперты считают, что должен работать принцип социальной справедливости.

Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости:

Государство должно четко разделить своих арендаторов по категориям и определить для каждой из них тарифы. Например, если молодая семья имеет высокий доход и хочет жить в трехкомнатной квартире – вот, пожалуйста, «трешка», например, за 80 процентов некой условной арендной ставки. Если это одинокий инвалид с очень низким доходом – вот ему «однушка» с правом аренды за 1 процент этой условной величины.

У нас пока заявлено, что человек вправе сам выбирать — на скольких метрах ему жить. И в отличие от жилищного строительства для нуждающихся, здесь нет никаких нормативов. Информация о сдаваемых квартирах уже размещается на сайтах исполкомов. После публикации объявления, потенциально, любой гражданин может подать в исполком заявление о желании арендовать жилье. Задумка хорошая, но пока не выполнимая.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Квартиры в арендных домах могут получить как нуждающиеся, так и не нуждающиеся, но приоритет отдается первой категории граждан. Учитывая, что у нас почти 268 тыс. очередников, то практически в Минске на них претендуют только нуждающиеся, а люди состоят с конца 80-х. Теоретически возможно и приезжим стать арендаторами, но пока это нереально.

Другой вопрос — какие права будет иметь такой арендатор. Беларусь пока только разрабатывает правоприменительную практику. Хотя уже известно, что человек может регистрироваться в такой квартире временно или постоянно, и от этого будет зависеть размер платы за коммунальные услуги.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Жилье нельзя будет приватизировать. С гражданами заключат договор найма. Человек сможет арендовать жилплощадь длительное время. При этом он не снимается с очереди. Да, раньше была возможность получить льготное жилье, и все этим пользовались. Желание иметь квартиру в собственности естественно, но оно не должно реализовываться только за счет государства».

Фактически жить на съемной квартире не возбраняется аж до конца жизни, продлевая договор. Собственно, как и делают многие в мире. В Германии доля арендного жилья занимает почти 60 процентов. В Швеции и Нидерландах — лишь немногим меньше. Немцев вообще называют нацией квартиросъёмщиков. И никто не жалуется. В Беларуси около 86 процентов жилого фонда, наоборот, находится в частной собственности.

Правда, нигде в Европе арендные дома не строит государство, этим занимаются частники. Хорошо это или плохо — эксперты еще не пришли к единому мнению. Время покажет. Но один из аргументов «За» - исключение спекуляции землей и государственный контроль за всем процессом.

С вами была Алеся Высоцкая. До свидания.