40 белорусских брендов примут участие в белорусско-российской программе мониторинга качества пищевых товаров

Новости Беларуси. Белорусские продукты питания держат марку. 40 отечественных компаний принимают участие в белорусско-российской программе мониторинга качества и безопасности пищевых товаров.

Особый интерес и перспективы роста поставок импортёры из России увидели у наших производителей сельскохозяйственных экопродуктов и мясных изделий. Итоги экспертизы будут подведены в конце августа. А положительная рецензия автоматически открывает доступ на российский рынок продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ольшевский, генеральный директор «Евразийского Агентства Международного Сотрудничества» (Россия):

Те проблемы, с которыми хотели бы бороться с помощью этой программы – есть возможность – это: первое – фальсификат; второе – это возможность проявления недобросовестной конкуренции. Опять же, минимизация количества ошибок при проверках качества. И защита репутации белорусских брендов, белорусского производителя, белорусской продукции и качества в целом.