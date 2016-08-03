Прямой эфир

40 белорусских брендов примут участие в белорусско-российской программе мониторинга качества пищевых товаров

03 августа 2016 07:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские продукты питания держат марку. 40 отечественных компаний принимают участие в белорусско-российской программе мониторинга качества и безопасности пищевых товаров.

Особый интерес и перспективы роста поставок импортёры из России увидели у наших производителей сельскохозяйственных экопродуктов и мясных изделий. Итоги экспертизы будут подведены в конце августа. А положительная рецензия автоматически открывает доступ на российский рынок продовольствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ольшевский, генеральный директор «Евразийского Агентства Международного Сотрудничества» (Россия):
Те проблемы, с которыми хотели бы бороться с помощью этой программы – есть возможность – это: первое – фальсификат; второе – это возможность  проявления недобросовестной конкуренции. Опять же, минимизация количества ошибок при проверках качества. И защита репутации белорусских брендов, белорусского производителя, белорусской продукции и качества в целом. 

# Экономика # Экспорт # Александр Ольшевский

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 02.08.2016
02 августа 2016 19:29

Новости экономики за 02.08.2016

Система безналичных жилищных субсидий должна быть внедрена в Беларуси с 1 октября
02 августа 2016 17:58

Система безналичных жилищных субсидий должна быть внедрена в Беларуси с 1 октября

Нацбанк Беларуси изъял из обращения около 70% купюр старого образца
02 августа 2016 10:32

Нацбанк Беларуси изъял из обращения около 70% купюр старого образца