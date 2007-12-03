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2 миллиарда долларов за 9 месяцев

03 декабря 2007 19:04
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Белорусские банки по итогам года привлекут рекордную сумму иностранных кредитов.

Практически все финансово-кредитные учреждения страны перевыполнили годовые задания по внешним заимствованиям. За 9 месяцев банки привлекли почти 2 миллиарда долларов.

Благодаря успешной деятельности на внешних рынках они увеличили объем долгосрочных кредитов в национальную экономику. Общая сумма инвестиционных кредитов превысила 5 триллионов белорусских рублей.

Иностранные компании все чаще рассматривают инвестпроекты в нашей стране как наиболее выгодные. В первую очередь их привлекает рост экономики и стабильная социально-политическая ситуация. 

# Экономика

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