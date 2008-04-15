15 сортов ячменя для инвесторов в пивоваренную отрасль Беларуси

Но, как утверждают белорусские селекционеры, главную ставку в пивоварении можно смело делать новый сорт "Бровар". По своим качествам и урожайности он превзошел элитные аналоги из Польши и Германии, где традиции пивоварения - национальная гордость и достояние.



В Германии есть поговорка: "Не можешь получить звание агронома, если не научился возделывать пивоваренный ячмень".



Стать первоклассным специалистом и в области сельского хозяйства, и в области пивоварения, профессионалам помогают белорусские ученые из Центра земледелия Национальной академии наук. В фитотропичном тепличном комплексе создатели новых сортов ячменя проживают за год вместе растениями несколько световых лет. В среднем три и даже больше. После в питомник отправят только 5 % от всех колосьев. На глаз определить, какое же зерно будет посеяно в землю - не возможно. Чтобы из ячменя производить высококачественное пиво экстрактивность сорта зерна должна быть выше 80%, а содержание белка не превышать 12 %.



Белорусский ячменный колос во весь голос заявил о себе не только на отечественных полях. Более миллиона гекторов посевов в России и Украине. Это почти в два раза меньше, чем в самой Беларуси.



Потребность республики в зерне пивоваренного ячменя на этот год составляет 150 тысяч тонн. Это всего на 4 % больше, чем в прошлом году. Какие будут виды на новый урожай пивоваренного ячменя - не известно. Прогноз свыше 7 дней - для сельского хозяйства не прогноз. А сортов, устойчивых к бесхозяйственности еще никто не вывел.