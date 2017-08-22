Белорусские сейсморазведчики подписали крупные контракты с украинскими компаниями
Новости Беларуси. До конца недели начнется переброска техники и персонала в Полтавскую область Украины, где планируется разведка газовых месторождений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В целом же, объемы полевых сейсморазведочных работ «Белоруснефти» в 2017 году достигнут рекордных значений. Искать новые месторождения нефти планируется на территории почти в 300 квадратных километров. Это самый большой показатель за последние 10 лет.
Петр Повжик, заместитель генерального директора по геологии РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:
Последние годы мы очень активно инвестируем в разведочные, сейсмические работы. Мы в 4 раза нарастили объем.
В прошлом году наша компания признана лучшей сейсморазведочной компанией Республики Эквадор. Это очень хороший показатель, как качества, так и современного обеспечения нашего предприятия. Плюс у нас очень хорошая репутация в Венесуэле, Российской Федерации по нашим исследованиям. На текущий момент мы полностью прошли технический, технологический аудит украинскими партнерами.
Увеличение затрат на геологоразведку – единственный путь поддержания стабильного уровня добычи нефти в стране: впервые за последние годы в 2017 году добыча черного золота в Беларуси вырастет до 1 миллиона 650 тысяч тонн.