Прямой эфир

Белорусские сейсморазведчики подписали крупные контракты с украинскими компаниями

22 августа 2017 06:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. До конца недели начнется переброска техники и персонала в Полтавскую область Украины, где планируется разведка газовых месторождений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В целом же, объемы полевых сейсморазведочных работ «Белоруснефти» в 2017 году достигнут рекордных значений. Искать новые месторождения нефти планируется на территории почти в 300 квадратных километров. Это самый большой показатель за последние 10 лет.

Белорусские сейсморазведчики подписали крупные контракты с украинскими компаниями-1

Петр Повжик, заместитель генерального директора по геологии РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:
Последние годы мы очень активно инвестируем в разведочные, сейсмические работы. Мы в 4 раза нарастили объем.

В прошлом году наша компания признана лучшей сейсморазведочной компанией Республики Эквадор. Это очень хороший показатель, как качества, так и современного обеспечения нашего предприятия. Плюс у нас очень хорошая репутация в Венесуэле, Российской Федерации по нашим исследованиям. На текущий момент мы полностью прошли технический, технологический аудит украинскими партнерами.

Увеличение затрат на геологоразведку – единственный путь поддержания стабильного уровня добычи нефти в стране: впервые за последние годы в 2017 году добыча черного золота в Беларуси вырастет до 1 миллиона 650 тысяч тонн.

# Экономика # Беларусь-Украина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вес каравая – 7 млн тонн: белорусские аграрии практически завершили уборочную кампанию
21 августа 2017 17:11

Вес каравая – 7 млн тонн: белорусские аграрии практически завершили уборочную кампанию

Капуста как еда и деньги: почему в Беларуси становится все больше фермерских хозяйств
21 августа 2017 17:10

Капуста как еда и деньги: почему в Беларуси становится все больше фермерских хозяйств

Новости экономики за 21.08.2017
21 августа 2017 16:58

Новости экономики за 21.08.2017