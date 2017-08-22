Белорусские сейсморазведчики подписали крупные контракты с украинскими компаниями

Новости Беларуси. До конца недели начнется переброска техники и персонала в Полтавскую область Украины, где планируется разведка газовых месторождений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом же, объемы полевых сейсморазведочных работ «Белоруснефти» в 2017 году достигнут рекордных значений. Искать новые месторождения нефти планируется на территории почти в 300 квадратных километров. Это самый большой показатель за последние 10 лет.